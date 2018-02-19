Çankaya Belediyesi Müzik Eğitimcileri Derneği işbirliği ile düzenlenecek “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Yarışması” başvuruları için son 10 gün

Çankaya Belediyesi, Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) ile birlikte düzenlediği gençlik şarkıları yarışmasıyla, eğitim müziğine yeni eserlerin katılmasının önünü açıyor.

1 Mart 2018 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışma için son 10 gün. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilmesinin yanı sıra eserler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında seslendirilecek.

Çankaya Belediyesi, Müzik Eğitimcileri Derneği Genel Merkezi ile düzenlediği “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Yarışması” ile eğitim müziğine yeni eserlerin katılmasının önünü açıyor. Konusunun “Yurt ve Atatürk Sevgisi”, “Başkent Ankara’nın ve Çankaya’nın tarihsel önemi” ve “Çevre Sorunları” olarak belirlendiği yarışmayla, müzik sanatına ilgi çekmek ve gençlik şarkılarının sayısını arttırmak amaçlanıyor. Bestelerin, lise ve üniversite öğrencileri yaş aralığının ilgisinin, beğenisinin ve ses sınırlarının dikkate alınarak yapılacağı yarışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları dahil olmak üzere tüm vatandaşlara açık. Yarışmada jüri koltuğunda ise Prof. Suna Çevik, Prof. Ülkü Özgür, Yrd. Doç. Dr. Salih Aydoğan, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, müzik eğitimcisi Güneş Apaydın, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve MÜZED Başkanı Refik Saydam olacak.

BİRİNCİYE 4 BİN TL

Besteciler, en çok iki yapıtla katılabileceği yarışmaya 1 Mart 2018 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla Meşrutiyet Caddesi, Hatay Sokak Doğançay Apartmanı 5/10 adresinden başvurabilecek. Mart ayı içinde açıklanacak sonuçların ardından başarılı yapıtlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında seslendirilecek ve ödüller sahiplerine verilecek.