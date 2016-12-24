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Çankaya Belediyesi ODTÜ yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını barınağa nakil yaptı

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Çankaya Belediyesi ODTÜ yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını barınağa nakil yaptı
Çankaya Belediyesi, ODTÜ Rektörlüğü'nün talebi üzerine kampusta rahatsızlık yaratan sokak hayvanlarını, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşıdı.

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusu içinde yurt bölgelerine yakın ormanlık arazide yaşayan sahipsiz köpekleri toplayarak tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını yapmak üzere Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Kampus alanında, daha önce birkaç kez öğrencilere saldırdıkları yolunda şikâyet alınan ancak arazi ODTÜ Rektörlüğü denetiminde olduğu için üniversite yönetiminin talep ve izni olmadan işlem başlatamayan Çankaya Belediyesi, yapılan yazışmalar sonucunda beşi yavru, üçü yetişkin olmak üzere sekiz köpekten oluşan sürüyü, eğitimli personeliyle kontrol altına alarak barınağa taşıdı.

Uzman veteriner denetiminde hayvan yakalama ve kontrol uzmanları tarafından gerçekleştirilen nakil işleminde öncelikle yavru köpekler, ardından yetişkin sürü ayrı araçlarla Mühye'de bulunan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşındı. Fiziksel muayeneleri ve kuduz başta olmak üzere ilk kademe aşıları yapılan hayvanlar bakım döneminin ardından rehabilite edilerek sahiplendirilecek.

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