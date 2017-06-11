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Çankaya Belediyesi öğrenciler için "Eğlenmek İsteyen Parmak Kaldırsın" Çubuk 2 Barajı Piknik Alanı'nda karne şenliği düzenledi

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Çankaya Belediyesi öğrenciler için "Eğlenmek İsteyen Parmak Kaldırsın" Çubuk 2 Barajı Piknik Alanı'nda karne şenliği düzenledi
Çankaya Belediyesi yorucu bir eğitim yılını başarıyla geride bırakan ve karnelerini alan Çankayalı minikleri güzel bir sürprizle tebrik etti.

"Eğlenmek İsteyen Parmak Kaldırsın" sloganıyla Çubuk 2 Barajı Piknik Alanı'nda düzenlenen Karne Şenliği, Çankaya Evlerinden gelen 500 çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı. Piknik alanının geneline yayılan kocaman bir parkurda doğa yürüyüşünden orientiringe (harita okuma), bisikletten uçurtma uçurtmaya, hazine avından pentatlon, okçuluk tırmanma ve bardak futboluna pek çok değişik aktiviteye katıldı. 

Spor etkinliklerinde enerji atan ve spor yatkınlıklarını görme imkanı bulan çocuklar, yüz boyama, ritim, seramik ve resim atölyelerinde de hem yeni şeyler öğrendiler hem de sanat öğretmenleriyle birlikte sanatsal yeteneklerini keşfetmeye çalıştılar. Sabahın erken saatlerinde başlayan Karne Şenliği akşam üstüne kadar devam etti.

TAŞDELEN: ÇOCUKLAR UMUDUMUZ, EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR

Karne Şenliği ile ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Evlerinde eğitim gören ve etüt merkezlerine devam eden 500 çocuğun eğitim yılı boyunca başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Onlar öğrenci olarak üstlerine düşeni yaptılar. Biz de sıranın bizde olduğunu düşünerek onlara eğlenceli bir gün hediye edelim, hem okul yorgunluklarını alalım hem de başarılı karnelerine bir hediye verelim istedik. Uzun ve yorucu bir okul yılından çıkan öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize mutlu ve keyifli bir tatil diliyorum" dedi. 

Çankaya Belediyesinin eğitime verdiği önemin altını çizen Başkan Taşdelen, "Okullarımızın hem eğitim-öğretim yılı içindeki ihtiyaçlarını, hem de tamirat- tadilat ihtiyaçlarını takip ediyor ve elimizden geldiğince karşılıyoruz. Biz eğitilmiş bir gençliğin ülkenin umudu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle eğitim alanına verdiğimiz destekler katlanarak büyüyecek" diye konuştu. 

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