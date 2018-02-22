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Çankaya Belediyesi, Oran Bölgesinde 2 bin 752 metrekarelik alan üzerinde Oran Buz Pateni Tesisleri’ni inşa edecek

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Çankaya Belediyesi, Oran Bölgesinde 2 bin 752 metrekarelik alan üzerinde Oran Buz Pateni Tesisleri’ni inşa edecek
Başkan Taşdelen, Mart ayı başında Oran Buz Pateni Tesisleri’nin temelini atacak.

Çankaya tarihinin en büyük yatırım planını hayata geçiren ve sadece 3,5 yılda 7 kreş, 13 Çankaya Evi, 54 yeni park ve spor tesisi, pazaryerleri, Baharevleri, Çocuk Teknoloji Evi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi gibi çok sayıda eser kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni bir tesisin daha temelini atmaya hazırlanıyor. 

 

700 M² PİSTTE BUZ PATENİ VE BUZ HOKEYİ YAPILABİLECEK

Oran Bölgesinde 2 bin 752 metrekare alan üzerine inşa edilecek Buz Pateni Tesisleri, vatandaşların farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmelerine ve spor yapabilmelerine bir arada imkan verecek. 578 metrekarelik buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünü bulunan tesis ayrıca buz hokeyi yapmaya da uygun olacak. Tesiste 147 m² ve 268 m²’den oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo da olacak. Stüdyolar aerobik, pilates gibi farklı aktiviteler için de kullanılabilecek.  Tesiste ayrıca 270 m²’lik kafe ve restoran da misafirlere hizmet verecek.

 

AKIL, AŞK VE TUTKUYLA ÇIKILAN YOLDA ÇOK SAYIDA ESER

Çankaya’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi olduğunu ve O’na layık bir ilçe olması için özenle çalıştıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, Çankayalının dokunduğu her yerde biz iz bırakmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Görev döneminde parklarıyla, sosyal ve spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, kreş ve Çankaya Evleri, Baharevleri ile 7’den 70’e her inançtan her kesimden vatandaşa hizmet verdiklerini vurgulayan Taşdelen, “Akılla, tutkuyla, aşkla çalışacağız diyerek yola çıkmıştık. Geldiğimiz bugüne baktığımızda Çankaya’ya ve dolayısıyla Çankayalıya 104 yeni eser kazandırdığımızı görüyoruz. Bu benim ve çalışma arkadaşlarım için büyük bir gururdur. İyi şeyler yapmak, insanımızın mutlu olması için işe başladık. Okullarımız, taksi duraklarımız, muhtarlıklarımız, sokaklarımız kısaca vatandaşımızın bulunduğu her yere dokunmaya ve güzelleştirmeye çalıştık. Hemen hemen her siyasi düşünceden vatandaşımızda çok büyük bir memnuniyet yarattık. Bundan daha iyi bir ödül olamaz bizim için. Bu gururla çok çalışmaya deva edeceğiz. Çankaya’ya ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. Buz Pateni Salonumuzun da temelini atıp en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu. 

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