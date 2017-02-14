Çankaya Belediyesi, Öveçler Huzur Mahallesi’nde bulunan yeni parkına kahraman astsubay Ömer Halisdemir’in adını veriyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Halk için kendi canlarını hiçe sayarak kahramanlık destanı yazan şehitlerimizin isimlerini Çankaya’da yaşatıyoruz”

Çankaya Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışanlarla verdiği mücadelede şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in adını Çankaya’da bir parka veriyor.

Aydınlarının, bilim insanlarının, sanatçılarının ve sporcularının adlarını Çankaya’da yaşatan Çankaya Belediyesi, şehitlerine de sahip çıkıyor. İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında göğsünü siper ederek mücadele eden ve girdiği çatışmada şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin’in adını Öveçler Huzur Mahallesi’nde yeni yapılan parka verme kararı alan Çankaya Belediyesi, şimdi de Ömer Halisdemir adını yaşatma kararı aldı.

HALİSDEMİR VE SEKİN’İN ADLARI YANYANA PARKLARA VERİLİYOR

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde görevli olduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbe yanlılarına karşı kahramanca mücadele ederek şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in adı Huzur Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni parka verilecek.

Konuyla ilgili konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Teröre ve darbecilere karşı kahramanca mücadele eden iki şehidimiz Ömer Halisdemir ile Fethi Sekin’in isimlerini Huzur Mahallesi’nde yaptığımız yan yana iki parka veriyoruz. Adlarını Çankaya’da sonsuza dek yaşatacağız” ifadelerinde bulundu.

Huzur Mahallesi’ndeki yeni park, 2 bin 236 metrekare alana sahip. Yeşil alanı bin 790 metrekare olan park; kent mobilyaları, çocuklar için oyun alanları ve spor alanlarıyla bölge halkına hizmet verecek.