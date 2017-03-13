Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor

Çankaya Belediyesi, hızlı kentleşme, altyapı ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekonduları yıkmaya devam ediyor.

Belediye sınırları içerisinde 2015 yılının 3. ayında Belediye Başkanlığı oluru ile tehlike arz eden, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespiti, değerlendirilmesi ve yıkılmasına ilişkin komisyon kuran Çankaya Belediyesi, 5 binden fazla gecekonduyu incelemeye alarak rapor düzenledi.

HER GEÇEN SENE YIKIM SAYISI ARTIYOR

Görüntü kirliliğine neden olan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu gecekonduları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca yıkan Belediye, komisyon raporları doğrultusunda 2015 yılında 123 gecekondu yıkımı gerçekleştirirken 2016 yılında ise 536 gecekondunun yıkımını tamamladı.

KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ SAĞLANIYOR

Gecekondu yıkımları öncesi yasal süreci işleten Çankaya Belediyesi şahsın dilekçesi, encümen kararı ve şikayet üzerine hareket ederken resmi kurumlarla da işbirliği yapmaya devam ediyor. Belediye, Başbakanlığın 2016-2018 Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında metruk ve harap yapıların yıkılmasının sağlanması için Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor.