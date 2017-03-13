  • BIST 89.316
  • Altın 145,384
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9917
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C

Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor

»
Çankaya Belediyesi planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor
Çankaya Belediyesi, hızlı kentleşme, altyapı ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekonduları yıkmaya devam ediyor.

Belediye sınırları içerisinde 2015 yılının 3. ayında Belediye Başkanlığı oluru ile tehlike arz eden, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespiti, değerlendirilmesi ve yıkılmasına ilişkin komisyon kuran Çankaya Belediyesi, 5 binden fazla gecekonduyu incelemeye alarak rapor düzenledi.

 

HER GEÇEN SENE YIKIM SAYISI ARTIYOR

Görüntü kirliliğine neden olan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu gecekonduları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca yıkan Belediye, komisyon raporları doğrultusunda 2015 yılında 123 gecekondu yıkımı gerçekleştirirken 2016 yılında ise 536 gecekondunun yıkımını tamamladı.

 

KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ SAĞLANIYOR

Gecekondu yıkımları öncesi yasal süreci işleten Çankaya Belediyesi şahsın dilekçesi, encümen kararı ve şikayet üzerine hareket ederken resmi kurumlarla da işbirliği yapmaya devam ediyor. Belediye, Başbakanlığın 2016-2018 Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında metruk ve harap yapıların yıkılmasının sağlanması için Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde düzenlenen seminerlerle, çağımızın hastalığı kansere karşı farkındalık çalışması yapılıyor07 Mart 2017 Salı 12:35
  • Çankaya Belediyesi tarafından yenilenen Ördekli Park, Maltepe sakinlerinin yoğun katılımıyla açıldı05 Mart 2017 Pazar 12:56
  • Çankaya Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen “Bahçıvanlık Eğitimi”ne kayıtlar 6 Mart Pazartesi günü başlıyor.03 Mart 2017 Cuma 12:22
  • Çankaya'lı Çocuklar “İklim Değişikliklerine Yağmur Hasadı Yoluyla Uyum” Projesi'ni Öğreniyorlar02 Mart 2017 Perşembe 12:05
  • Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum01 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Çankaya Evleri, birbirinden ilginç ve eğlenceli seminerlere sahne oluyor24 Şubat 2017 Cuma 11:50
  • Çankaya Belediyesi, Tokat Erbaa’dan gelen 105 uyuz köpeğin tedavisini tamamladı24 Şubat 2017 Cuma 11:42
  • Çankaya Belediyesi verdiği kurum içi eğitim seminerlerine “Etkili İletişim”i de ekledi23 Şubat 2017 Perşembe 12:50
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bahçeli 7. Cadde esnafıyla bir araya geldi22 Şubat 2017 Çarşamba 11:57
  • Çankaya Belediyesi “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü21 Şubat 2017 Salı 11:50
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim