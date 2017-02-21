  • BIST 89.123
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,8134
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C

Çankaya Belediyesi “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü

»
Çankaya Belediyesi “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü
Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı proje alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü kabul edilen “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü.

Alper Taşdelen: “Yaşamkent Mahallesi’nde halkımıza sorarak projelendirdiğimiz Yaşar Kemal Parkı ile Uygulanmış Proje Ödülü’nü almanın kıvancını yaşıyoruz. Halkımızın öncelikleri doğrultusunda yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz”

 

Çankaya Belediyesi tarafından birbiri ardına hayata geçirilen projeler, halkın beğenisini kazanmanın yanı sıra alanında prestijli kuruluşlar tarafından da ödüllendiriliyor. Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında öncü dergilerden Plant Dergisi tarafından iki senede bir düzenlenen ve sektörün prestijli ödülü olarak kabul edilen “Plant Ödülleri 2015-2016”da Uygulama Projesi Ödülünü İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törende aldı. Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektöründe en iyilerin ödüllendirildiği törene; siyasetçiler, belediye başkanları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

 

Dört dal ve 32 kategoriden oluşan Plant Ödülleri’nde, beşi akademisyen, dördü ise üretici ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan dokuz kişilik Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülen Çankaya Belediyesinin ödülünü, Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç aldı.

 

TAŞDELEN: “HALKIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM DE MUTLULUĞUMUZ”

Çankaya Belediyesinin hizmetleri, projeleri ve uygulamalarıyla ödüllere layık görülmesinin onur verici olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Projelerimizi halkımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Yaşar Kemal Parkı’nı da bu doğrultuda hazırlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bölgede yaşayan insanlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor” dedi. Çalışmaların ve emeklerin prestijli kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesinin gurur kaynağı ve motive edici olduğunu da sözlerine ekleyen Taşdelen, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın önceliklerini göz önünde bulundurarak yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz“ dedi.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi"nin kapanış konferansı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı14 Şubat 2017 Salı 11:50
  • Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanı, Kavaklıderem Derneği üyelerini ağırladı12 Şubat 2017 Pazar 13:04
  • İzmir’deki terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin’in adı Çankaya'da bir parka verilecek11 Şubat 2017 Cumartesi 12:23
  • Çankaya Belediyesi 2016 yılı içinde yapılan denetimler sonucunda, 2051 asansörü riskli bularak mühürledi10 Şubat 2017 Cuma 11:46
  • Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum Projesi10 Şubat 2017 Cuma 11:40
  • ​Çankaya Belediyesi boş metruk yapılar ile gecekonduların yıkımı sonrası ortaya çıkan moloz yığınlarını temizliyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:37
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, bugünlerde “rekortmen” bir kursiyer ağırlıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
  • Çankaya Belediyesi, meslek yaşamının 40. yıldönümünde Gazeteci-yazar Emin Çölaşan’ın adını bir parkta yaşatma kararı aldı07 Şubat 2017 Salı 11:55
  • Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde okuma yazma öğrenen kursiyerler, torunlarıyla birlikte ikinci döneme başladı07 Şubat 2017 Salı 11:53
  • "Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının başında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 11:38
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim