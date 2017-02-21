Çankaya Belediyesi “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü

Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı proje alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü kabul edilen “PLANT Ödülleri”nde, ‘Uygulanmış Proje’ dalında ödüle layık görüldü.

Alper Taşdelen: “Yaşamkent Mahallesi’nde halkımıza sorarak projelendirdiğimiz Yaşar Kemal Parkı ile Uygulanmış Proje Ödülü’nü almanın kıvancını yaşıyoruz. Halkımızın öncelikleri doğrultusunda yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz”

Çankaya Belediyesi tarafından birbiri ardına hayata geçirilen projeler, halkın beğenisini kazanmanın yanı sıra alanında prestijli kuruluşlar tarafından da ödüllendiriliyor. Çankaya Belediyesi, süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında öncü dergilerden Plant Dergisi tarafından iki senede bir düzenlenen ve sektörün prestijli ödülü olarak kabul edilen “Plant Ödülleri 2015-2016”da Uygulama Projesi Ödülünü İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törende aldı. Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektöründe en iyilerin ödüllendirildiği törene; siyasetçiler, belediye başkanları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Dört dal ve 32 kategoriden oluşan Plant Ödülleri’nde, beşi akademisyen, dördü ise üretici ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan dokuz kişilik Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülen Çankaya Belediyesinin ödülünü, Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç aldı.

TAŞDELEN: “HALKIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM DE MUTLULUĞUMUZ”

Çankaya Belediyesinin hizmetleri, projeleri ve uygulamalarıyla ödüllere layık görülmesinin onur verici olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Projelerimizi halkımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Yaşar Kemal Parkı’nı da bu doğrultuda hazırlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bölgede yaşayan insanlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor” dedi. Çalışmaların ve emeklerin prestijli kuruluşlar tarafından ödüllendirilmesinin gurur kaynağı ve motive edici olduğunu da sözlerine ekleyen Taşdelen, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın önceliklerini göz önünde bulundurarak yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz“ dedi.