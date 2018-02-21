Çankaya Belediyesi Pony Park, minikleri ağırlamaya devam ediyor

Çankaya Belediyesi, kreş ve ilkokul öğrencilerini Pony Park’ta misafir ederek çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanmasını sağlıyor.

Farklı okullardan birçok öğrencinin ziyaret ettiği park, küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanmasını sağlıyor.

Çankaya Belediyesi Pony Park ağırladığı her yaştan insanın yanı sıra özellikle çocuklara at sevgisinin aşılanması açısından büyük bir rol üstleniyor. Özellikle hafta sonları olmak üzere haftanın her günü yüzlerce insanın ziyaret ettiği Pony Park, pony cinsi küçük atları ve taylarıyla vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Çocukları küçük yaşlardan itibaren hem hayvan sevgisinin aşılanması hem de korkularının giderilmesi için atlarla buluşturan Çankaya Belediyesi de her ay iki farklı okulun öğrencilerini Pony Park’a götürüyor. Pony Park, son olarak Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nun öğrencilerini ağırladı. Pony Park’ta tay ve ponylerle bir araya gelen minik öğrenciler, ata binmenin heyecanını yaşadı. Kitaplardaki resimlerde gördükleri atları ve ponyleri ilk kez yakından görme ve onlara dokunma imkanı bulan çocukların mutlulukları da görülmeye değerdi.

Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan Uğur Mumcu Parkı içinde yer alan Pony Park her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ediyor.