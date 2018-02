Çankaya Belediyesi Pony Park, minikleri ağırlamaya devam ediyor

Farklı okullardan birçok öğrencinin ziyaret ettiği park, küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanmasını sağlıyor.

Çankaya Belediyesi Pony Park ağırladığı her yaştan insanın yanı sıra özellikle çocuklara at sevgisinin aşılanması açısından büyük bir rol üstleniyor. Özellikle hafta sonları olmak üzere haftanın her günü yüzlerce insanın ziyaret ettiği Pony Park, pony cinsi küçük atları ve taylarıyla vatandaşların ilgi odağı haline geldi.