Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını verdiği yeni parkın açılışını yaptı

Alper Taşdelen: “Mustafa Kemal Atatürk aydınlığının tekrar bu ülkeyi aydınlatmasını istiyoruz. Demokrasi, özgürlük, eşit yurttaşlık temelinde, Cumhuriyet şemsiyesi altında yaşamak istiyoruz”

Çankaya Belediyesi, toplumsal değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Siyaset, spor, sanat, edebiyat ve bilim dünyasından önemli isimler ile şehitlerinin adlarını park ve sosyal tesislerinde yaşatan Çankaya Belediyesi, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar ’ın adını verdiği yeni park ın açılışını yaptı.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Caz Orkestrası’nın sunduğu dinletinin ardından kürsüye gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, iki gün önce yapılan Çankaya Belediyesinin üç buçuk yılda yaptığı hizmetlerin anlatıldığı toplantı sonrasında hiç ara vermeden hizmetlerin devam ettiğini ve yine bir açılışla bir araya geldiklerini belirterek konuşmasına başladı.

DÖNÜŞEN KENTLERE EN GÜZEL ÖRNEK

Taşdelen konuşmasında; “Burası, hak sahibi olmayan insanların kullandığı gecekondularla dolu 30-35 yıldır kangren haline gelmiş bir alandı. Biz, halkın kullanacağı kentlerden yana olduğumuz için burada böyle bir projeyi hayata geçirdik. Aziz Sancar Parkı , bir kentin nasıl dönüştüğünü, böyle bir alanın nasıl halka kazandırılacağını, nasıl Çankaya’nın ve Ankara’nın en güzel parklarından birisi olacağını gösteren en güzel örneklerden oldu” dedi.

MİMARİ TASARIMIYLA AZİZ SANCAR’A YAKIŞAN BİR PARK

Emeği geçenlere ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür eden Taşdelen, parka Aziz Sancar isminin verilmesinin nedenini de anlattı. Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü alan büyük bir bilim insanı olduğunu belirten Taşdelen, “ Aziz Sancar Nobel alarak bizim göğsümüzü kabarttı. Biz de Çankaya’da adıyla ve mimari tasarımıyla Prof. Dr. Aziz Sancar’a yakışan bir park yapmanın onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

TAŞDELEN: “80 MİLYON OLARAK KUCAKLAŞMAYA, BİRBİRİMİZİ SEVMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

“Bir belediyenin, dürüst, namuslu çalışıldığında ve mali disiplin sağlandığında nasıl kaynak yarattığını kanıtlıyoruz. Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu, Atatürkçülerin işi olduğunu kanıtlıyoruz. Yüreğinde Atatürk sevgisi olan genç insanların neleri başarabildiğini gösteriyoruz” açıklamasında bulunan Taşdelen, “Mustafa Kemal Atatürk aydınlığının tekrar bu ülkeyi aydınlatmasını istiyoruz. Karanlıkta yaşamak istemiyoruz. Demokrasi, özgürlük, eşit yurttaşlık temelinde, Cumhuriyet şemsiyesi altında yaşamak istiyoruz” dedi. Bunun ise üreterek, hizmet ederek, halkla kucaklaşarak gerçekleşeceğini belirten Taşdelen; “Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan bir milyon Çankayalıya nasıl hizmet götürüldüğünü birileri görsün istiyoruz. Çünkü seksen milyon kucaklaşmaya, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var” görüşünü dile getirdi.

Yukarı Öveçler Mahallesi muhtarı Ziya Karakülah da bölgeye 10 bin 400 metrekarelik park kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederek çiçek sundu.

DNA TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında “Nobel Kimya Ödülü”ne layık görülen Aziz Sancar’ın adını taşıyan park, DNA teması ile dikkat çekiyor. DNA sarmalından esinlenerek tasarlanan yeni park, 10 bin 400 metrekare alana sahip.

Çocuk oyun alanları, oturma alanları ve meydan gibi aktif olarak kullanılacak mekanları '‘aktivite sarmalı'’ üzerinde konumlandırılan yeni park, koşu yolu ile fitness alanına da sahip. Parkta ayrıca, iki fıskiyeli havuzda bulunuyor.

Yukarı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi 1288. Sokak ile 1238. Cadde arasında yer alan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen parkın açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.