Çankaya Belediyesi Ramazan Çadırları İlk Günden Doldu Taştı

Çankaya Belediyesinin 2014 yılından bu yana vatandaşla buluştuğu Ramazan çadırları, bu yıl da 5 farklı noktada kurularak daha ilk günden doldu taştı.

Cebeci, Esat, Türközü, Öveçler ve Cevizlidere bölgelerinde bulunan iftar çadırları Ramazan boyunca hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi 'nin 2014 yılından bu yana vatandaşla buluştuğu Ramazan çadırları bu yıl da 5 farklı noktada kuruldu. Cebeci, Esat, Türközü, Öveçler ve Cevizlidere bölgelerindeki iftar çadırlarında sofralar ilk günden bereketle doldu taştı.

Her gün 4 bin 500 kişiye yemek verilecek 5 farklı noktadaki iftar çadırları, yağmurlu havaya rağmen büyük bir kalabalığı konuk etti. Çankaya Belediyesi daha önce 4 olan yemek çeşidini de bu yıl 5'e çıkartarak, ilk gün konuklarına hurma ve zeytin iftarlıklarının yanı sıra mercimek çorbası, et kavurması, pirinç pilavı, tulumba tatlısı, ayran, ekmek ve sudan oluşan bir menü sundu. En büyük iftar çadırının kurulduğu Cebeci bölgesine çok yoğun talep nedeniyle yemek takviyesi yapıldı.

Taşdelen: “Ramazan; paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayıdır”

Ramazan ayı dolayısıyla bir açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , "Halkımız neredeyse biz de oradayız. Halkımız ne talep ediyorsa, o talebi en iyi biçimde karşılamaya çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca da Çankayalıları yalnız bırakmayacağız. Ramazan paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayıdır. Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri inanç özgürlüğünün tek teminatıdır. Barış ve kardeşliğin büyüdüğü, karınların doyduğu, sofraların bereketle dolduğu hayırlı bir Ramazan diliyorum"” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi'nin bu yılki iftar çadırlarının adresleri şöyle:

Cebeci Bölgesi; Kutlugün Sokak Cebeci Camii yanı, Türközü Bölgesi; Metin Oktay Mahallesi Yunus Emre Camii yanı, Öveçler Bölgesi; Huzur Mahallesi Salı Pazarı karşısı, Esat Bölgesi; Bülbülderesi Caddesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhtarlığı yanı, Cevizlidere Bölgesi; Cevizlidere Caddesi ile 1235. Cadde Kesişimi.