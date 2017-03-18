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Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, "Gece Bilgilendirme Ekibi" kurdu

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Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, "Gece Bilgilendirme Ekibi" kurdu
Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, özellikle eğlence ruhsatına tabi işyerlerini mevzuat ile ilgili bilgilendirmek ve denetimlerini gerçekleştirmek için "Gece Bilgilendirme Ekibi" kurdu.

Alanında uzmanlardan oluşan ekip, eğlence işletmelerinin yoğun olduğu noktalardaki işyerlerini denetledi; kurallara uygun çalışan esnafa teşekkür etti. 

Çankaya Belediyesi örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle eğlence ruhsatına tabi işletmeleri mevzuat ile ilgili bilgilendirmek ve denetimlerini gerçekleştirmek için "Gece Bilgilendirme Ekibi" kurdu. Eğlence ruhsatına sahip işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu noktalarda denetim yapan "Gece Bilgilendirme Ekibi" eksikleri olan işyerlerine herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamaları için gerekli kuralları yerine getirmeleri konusunda uyardı. Ekipler denetim sırasında, boşaltılmış işyerlerini kayıt altına alarak ruhsatlarını iptal ederken, faaliyette olan işletmelerin de uyması gereken kuralları yerine getirip getirmediğini inceledi. Denetim ekibi, halk sağlığının yanı sıra can ve mal güvenliği için de oluşturulmuş kurallara uygun çalışan esnafa teşekkür etti.   

RUHSAT ALABİLMEK İÇİN

Yeni işyeri açmak isteyen vatandaşların yapması gerekenleri de hatırlatan ekipler, işyeri açacak olanların, binanın onaylı mimari projesini, iskan raporunu ve yangın yönetmeliğine uygun olduğunu belgelemesi gerektiğini ifade etti. 

Ekipler, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerlerin eğitim kurumlarından, ibadethanelerden, öğrenci yurtları ve dershanelerden en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerektiğini belirtti. Canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ses yalıtımı yaptırmaları gerektiğini de vurgulayan ekipler, ayrıntılı bilginin belediyenin www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ya da Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden alınabileceğini ifade etti.  

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