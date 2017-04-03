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Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasına başlayacak

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Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasına başlayacak
Çankaya Belediyesi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde yeni bir projeye daha imza atıyor. “Sağlık Kart” uygulamasına başlayacak Belediye, Çankaya’da yaşayan her vatandaşa özel sağlık kuruluşlarında %50’ye varan indirim sağlayacak.

Projeye katılan özel sağlık kuruluşlarında muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında indirim uygulanacak.

Alper Taşdelen: “Herkes İçin Sağlık ve Sağlıkta Eşitlik” ilkesiyle, Çankayalılara yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

 

Çankaya Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan projelerine de bir yenisini ekliyor. Özel sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak “Sağlık Kart” uygulamasına başlayacak Çankaya Belediyesi, böylece, Çankayalıların aldıkları sağlık hizmetlerinde, muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirimlere kavuşma imkanı yaratmış olacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi’nin eşgüdümünde süren “Sağlıklı Kentler Projesine” 2002 yılında Türkiye’den üye olmuş öncü belediyelerden biri olan Çankaya Belediyesi, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki proje ve çalışmalarını, "herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesi" ile sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun 69. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SAĞLIK KART uygulamasını başlatıyor. DSÖ’nün belirlediği politika, ilke ve programları, sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik programının bir parçası olarak hayata geçiren Çankaya Belediyesi, “Sağlık Kart” uygulaması ile sağlık hizmetinde fırsat eşitliğini hedefliyor.

 

BAŞLANGIÇTA 17 SAĞLIK KURULUŞU

Sağlık Kart hizmetinin vatandaşlara özel sağlık kuruluşlarından belli oranlarda indirim sağlayacak olmasının sağlıkta fırsat eşitliği getireceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz Çankayalıların mutluluğu için, yararlanmak istedikleri sağlık hizmetlerinden daha düşük ücretle faydalanmaları amacıyla bir adım attık. Başlangıç olarak anlaşma yaptığımız 17 sağlık kuruluşuna başvuran her vatandaşımıza yüzde 50’ye kadar indirim olanağı sunacak bu hizmete aşama aşama başka sağlık kuruluşları da eklenecek. Sağlık her şeyden önemli. O nedenle, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesiyle, Çankayalılara yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm Çankayalıların yararlanabileceği hizmette herhangi bir koşul aranmıyor. Sağlık Kart, talepte bulunan her vatandaşa verilecek. Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Belediye’nin Çankaya Evi, Baharevi gibi birimlerinden alınabilecek Sağlık Kart, özel sağlık kuruluşlarından alacakları muayene ve tedavi hizmetlerinde yüzde 50’ye varan farklı oranlarda indirim uygulanacak.   

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