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Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı 30'a yükseldi

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Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı 30'a yükseldi
Çankaya Belediyesinin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı artıyor.

30 özel sağlık kuruluşunda muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart, bugüne kadar 38 bin adet dağıtıldı.

Yerleşim yeri Çankaya olan veya ticari faaliyette bulunan Çankayalılar, Sağlık Kart’ı, Çankaya Belediyesi bünyesindeki;  Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri, Baharevleri ve Hoş Geldiniz Masası’ndan Çankaya’da imza beyanıyla alabiliyor.   
  
Çankaya Belediyesinin, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Sağlık Kart, sağlık hizmetlerinde yüzde 50’ye varan indirim sağlıyor. Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan vatandaşların başka koşul aranmaksızın yararlanabildiği Sağlık Kart, Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri, Baharevleri ve Hoş Geldiniz Masası’ndan edinilebiliyor. Sağlık Kart, başladığından bu yana 38 bin Çankayalıya dağıtıldı.  
Sağlık Kart’ın sağladığı indirimler arasında, robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, koroner anjiyodan tüp bebek uygulamasına, ağız ve diş sağlığından göz hastalıklarına kadar geniş bir yelpaze mevcut.
 
PROTOKOL HALK YARARINA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesi çerçevesinde protokol altına aldığı Sağlık Kart uygulamasının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını belirterek, binlerce Çankayalıya indirim sağlayan Sağlık Kart hizmetini sunmuş olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Belediye bünyesinde, evde sağlık, hasta nakil, ağız ve diş sağlığı, HIV testi ve danışmanlığı, aile ve çocuk psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri ücretsiz verdiklerini ifade eden Taşdelen, “Sağlık, temel insan hakkıdır ve ücretsiz olmalıdır. Yetkimiz ölçüsünde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini özellikle yoksul, yaşlı, engelli ve çocuklara ulaştırıyoruz. Ancak yetkimiz olmayan sağlık hizmetlerinden de Çankayalı hemşerilerimiz indirimli yararlansın istiyoruz. Bu sebeple 30 sağlık kuruluşu ile halkımızın bütçesine katkı sunan ve sağlık hizmeti almasını sağlayan protokolü imzaladık” diye konuştu.   

SAĞLIK KARTIN GEÇERLİĞİ OLDUĞU KURUMLAR

Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan tüm vatandaşların yararlanabileceği Sağlık Kart uygulamasına katılan 30 özel sağlık kuruluşu ise şöyle: Özel Elitya Polikliniği, Özel İlgi Göz Hastalıkları Merkezi, Özel Ankara Umut Hastanesi, Denge Tıp Laboratuvarları, Özel Natomed Hastanesi, Özel İncek Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi, Özel Minasera Aldan Hastanesi, Özel Doğal Hayat Polikliniği, Özel Özkaya Tıp Merkezi, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi, Avrupa Göz Hastanesi, Kudret Göz Hastanesi, Kudret Internatıonal Hastanesi, Özel Ortadoğu Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Medicana Internatıonal Ankara Hastanesi, Centrum Özel Kadın Sağlığı Ve Üreme Merkezi, Liv Hospital, Bayındır Hastanesi, Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü, Özel Doğa Tıp Laboratuvarı, Özel Çankaya Hastanesi, Maxtone İşitme Merkezi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi, Özel Tandoğan Magnet Tıp Merkezi, Vıromed Tıp Merkezi (Görüntüleme), HRS Kadın Hastanesi, Özel Medipark Tıp Merkezi, Özel Koru Hastanesi.

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