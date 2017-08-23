Çankaya Belediyesi “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı 30'a yükseldi

Çankaya Belediyesinin 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde hayata geçirdiği “Sağlık Kart” uygulamasında indirim sağlanan sağlık kuruluşlarının sayısı artıyor.

30 özel sağlık kuruluşu nda muayene, tahlil-tetkik ve tedavi masraflarında yüzde 50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart , bugüne kadar 38 bin adet dağıtıldı.

Yerleşim yeri Çankaya olan veya ticari faaliyette bulunan Çankayalılar, Sağlık Kart’ı, Çankaya Belediyesi bünyesindeki; Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri, Baharevleri ve Hoş Geldiniz Masası’ndan Çankaya ’da imza beyanıyla alabiliyor.



Çankaya Belediyesi nin, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra halka dokunan projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Sağlık Kart , sağlık hizmetlerinde yüzde 50’ye varan indirim sağlıyor. Çankaya’da yaşayan veya Çankaya’da ticari faaliyette bulunan vatandaşların başka koşul aranmaksızın yararlanabildiği Sağlık Kart, Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çankaya Halk Sağlığı Merkezi, Çankaya Evleri, Baharevleri ve Hoş Geldiniz Masası’ndan edinilebiliyor. Sağlık Kart, başladığından bu yana 38 bin Çankayalıya dağıtıldı.

Sağlık Kart’ın sağladığı indirimler arasında, robotik cerrahi ile obezite ameliyatından laboratuvar tahlillerine, koroner anjiyodan tüp bebek uygulamasına, ağız ve diş sağlığından göz hastalıklarına kadar geniş bir yelpaze mevcut.



PROTOKOL HALK YARARINA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesi çerçevesinde protokol altına aldığı Sağlık Kart uygulamasının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını belirterek, binlerce Çankayalıya indirim sağlayan Sağlık Kart hizmetini sunmuş olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Belediye bünyesinde, evde sağlık, hasta nakil, ağız ve diş sağlığı, HIV testi ve danışmanlığı, aile ve çocuk psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri ücretsiz verdiklerini ifade eden Taşdelen, “Sağlık, temel insan hakkıdır ve ücretsiz olmalıdır. Yetkimiz ölçüsünde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini özellikle yoksul, yaşlı, engelli ve çocuklara ulaştırıyoruz. Ancak yetkimiz olmayan sağlık hizmetlerinden de Çankayalı hemşerilerimiz indirimli yararlansın istiyoruz. Bu sebeple 30 sağlık kuruluşu ile halkımızın bütçesine katkı sunan ve sağlık hizmeti almasını sağlayan protokolü imzaladık” diye konuştu.

SAĞLIK KARTIN GEÇERLİĞİ OLDUĞU KURUMLAR