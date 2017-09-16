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Çankaya Belediyesi Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması'dan iki ödül aldı

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Çankaya Belediyesi Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması'dan iki ödül aldı
Çankaya Belediyesinin iki projesi Sağlıklı Yaşam alanında birincilik, Sağlıklı Şehir Planlaması alanlarında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi, aktif üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği’nin, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda bu yıl da ödül kazandı. Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığında toplanan jürinin, 35 üye belediyenin 103 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışması sahiplerini buldu.

Büyükşehir, Büyükşehir ilçe, il ve ilçe belediyelerinin Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması,  Sağlıklı Yaşam  ve Sağlıklı Çevre kategorilerindeki projelerinin yarıştığı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamaları yarışmasında, Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinden 17, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 12, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 10 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 17 proje birbiriyle yarıştı.

Çankaya Belediyesi, HIV ve AİDS ile vatandaşların mahremiyetlerini güvence altına alarak mücadele yürütmeyi hedefleyen “Gönüllü Test ve Danışmanlık Birimi” projesi Sağlıklı Yaşam kategorisi dalında birincilik, kentsel tarımı desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yağmur Hasadı Projesi" ise Sağlıklı Şehir Planlaması dalında jüri özel ödülüne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi projelerinin ödül almasıyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı birey ve sağlıklı kent için de projeler ürettiklerini ve uyguladıklarını belirtti. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hizmeti geniş bir yelpazede düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Alper Taşdelen, “Sağlıklı bireyler sağlıklı kentlerle, sağlıklı kentler de sağlıklı bireylerle mümkün olur. Biz insanı ve kenti bütün olarak düşünüyor ve hizmetlerimizi böylece halkımıza sunuyoruz. İnsanı ve doğayı merkez alan bu iki projemizin özel ödül almış olmasından mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

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