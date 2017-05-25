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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi günde ortalama 30 hayvana tedavi uyguluyor

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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi günde ortalama 30 hayvana tedavi uyguluyor
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi günde ortalama 30 yaralı ya da hasta hayvana gerekli tedavi işlemini uyguluyor.

Barınakta son olarak sağlığına kavuşan Doğa, şimdi sadece rutin kontrollere geliyor.

 

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde günde ortalama 30 köpeğe bir takım tedavi işlemi uygulanıyor. Parazit tedavisinden açık yara müdahalesine, dermatolojik vakalardan sakatlanmaya birçok konuda hizmet veren Çankaya Belediyesi Barınağı hayvanların sağlığı için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor.

Başkentte sokak hayvanlarına yönelik en kapsamlı çalışmayı gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, son olarak sokakta kanamalı bir şekilde bulunan 9 yaşındaki kurt köpeğini sağlığına kavuşturdu. Hayvan sever Ömer Faruk Yeşilyurt tarafından bulunan köpek, yaşından dolayı gaz anestezi yapılarak ameliyata alındı. Vücudunda tespit edilen tümörlerin alınmasının ardından kısırlaştırma işlemi uygulanan köpeğe “Doğa” ismi verildi. Kendisini bulan Ömer Faruk Yeşilyurt tarafından da sahiplenilen Doğa, şimdi barınağa rutin kontrolleri için geliyor.

 

YAVRULARA ÖZEL İLGİ

Barınakta yavru sahiplendirme bölümü ve yoğun bakım ünitesinde bulunan köpeklerin günlük olarak sağlık taramasının da yapıldığını belirten yetkililer, yavruları tedbiren her türlü parazite karşı korumak, yoğun bakım ünitesinde bulunan hayvanları ise ameliyat ve tedavi sonrası gözlem altında tutmak amacıyla gün içerisinde iki kez kontrollerinin yapıldığını söyledi.  Yetkililer, uzman veterinerler tarafından yapılan kontrollerde hayvanlara yapılan her türlü işlemin de kayıt altına alındığını belirtti. 

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