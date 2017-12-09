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​Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 175 hayvana sıcak yuva buldu

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​Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 175 hayvana sıcak yuva buldu
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılının Kasım ayında bin 435 sokak hayvanına tedavi hizmeti uygulayarak, 175 hayvanı yeni sıcak yuvasına kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kasım ayında 175 hayvana sıcak yuva bulurken, bin 435 hayvana tedavi işlemi ile sağlık kontrollerini yaptı. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi sokak hayvanlarının sağlık taramalarını artırarak bölgenin çeşitli noktalarında özel aşılama çalışması yaptı. Uzman veterinerler 273 kuduz, 90 karma, 20 bronchin ve 12 mantar aşısı olmak üzere  toplam 395 aşılama işlemi gerçekleştirdi.

‘Satın alma sahiplen’ sloganıyla sokak hayvanlarına yönelik sahiplendirme çalışmalarına da ağırlık veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Kasım ayı içerisinde 175 hayvanı sıcak yuvasına kavuşturdu.

Sokak hayvanlarının popülasyonuna yönelik çalışmalarda kısırlaştırmaya da ayrıca önem veren uzman veterinerler, 331 hayvana kısırlaştırma tedavisi uyguladı.

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