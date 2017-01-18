Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sürpriz konukları misafir etti

Sabah saatlerinde civardaki çiftlikten kaçarak Turan Güneş Bulvarı’nda trafiği alt üst eden 7 at, yakalama ekipleri tarafından sağ salim barınağa getirildi.

Bugüne kadar gine domuzundan ördeğe, eşekten tavşana birçok hayvanın sığınağı olan Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin son konukları atlar oldu.

Eymir bölgesindeki çiftlikten sabah saatlerinde kaçan atlar şehir merkezine kadar gelerek Turan Güneş Bulvarı’nda trafiği alt üst etti. Çankaya Belediyesine ulaşan hayvan severlerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye giderek atları yakalamaya çalıştı. Ürkütmeden yakalanan atlar, sağlıklı bir şekilde barınağa getirildi. Uzun uğraşlar sonucu atların sahibine ulaşan Barınak yetkilileri, hayvanları bir gün boyunca barınakta misafir etti. 2 at ve 5 taydan oluşan 7 hayvan veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek sahibine teslim edildi.