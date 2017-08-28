Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kanser tedavisi

Sokak hayvanlarının sağlığı için çok yönlü faaliyetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, hayvanlarının en ağır hastalıklarından biri olarak bilinen ve halk arasında "hayvan kanseri" adlandırılan bulaşıcı tümör (Transmissible Veneral Tumuor- TVT) ile de mücadele ediyor.
Köpeklerin çiftleşme ile bulaşan hastalıkta, TVT tedavisinde kemoterapötik ve ışın tedavisi uygulamalarının olumlu sonuç verdiğini bildiren uzman veteriner Ceren Yaman, Çankaya Belediyesinin TVT tespit edilen hayvanlarda kemoterapötik tedavi uyguladıklarını söyledi.
Ağır cerrahi müdahalenin dışında hayvanların genel sağlık taramasının yapıldığı ve basit yaralanmalarına müdahale edildiği barınakta tüm hayvanlara bronchin, karma, kuduz aşıları da yapılıyor.
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