Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kanser tedavisi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını tehdit eden "bulaşıcı tümör" hastalığı ile de mücadele ediyor.

Sokak hayvanları nın sağlığı için çok yönlü faaliyetlerini sürdüren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi , hayvanlarının en ağır hastalıklarından biri olarak bilinen ve halk arasında "hayvan kanseri" adlandırılan bulaşıcı tümör (Transmissible Veneral Tumuor- TVT) ile de mücadele ediyor.

Köpek lerin çiftleşme ile bulaşan hastalıkta, TVT tedavisinde kemoterapötik ve ışın tedavisi uygulamalarının olumlu sonuç verdiğini bildiren uzman veteriner Ceren Yaman, Çankaya Belediyesi nin TVT tespit edilen hayvanlarda kemoterapötik tedavi uyguladıklarını söyledi.

Ağır cerrahi müdahalenin dışında hayvanların genel sağlık taramasının yapıldığı ve basit yaralanmalarına müdahale edildiği barınakta tüm hayvanlara bronchin, karma, kuduz aşıları da yapılıyor.