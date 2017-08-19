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Çankaya Belediyesi sanat merkezleri yeni sezon için hazır

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Çankaya Belediyesi sanat merkezleri yeni sezon için hazır
Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Çankaya Belediyesi, Başkente bir yandan iki yeni sanat merkezi kazandırmaya çalışırken mevcut sanat merkezlerini de yeni döneme titizlikle hazırlıyor.

Başkentin en işlevsel sanat merkezlerinden biri olan Çağdaş Sanatlar Merkezi’ni yenileyen Çankaya Belediyesi, tüm salonlarda gerekli tadilat ve tamirat çalışmalarını yürütüyor. 216 kişilik konser ve konferans salonunun yanı sıra 5 sanat galerisi bulunan merkez yeni sezonu yenilenerek karşılayacak. 7 katlı olarak inşa edilen ve 4 katı sanat etkinliklerine tahsis edilen Merkez, sezon açılışını “Boşluk” sergisi ile yapacak. 26 sanatçının eserlerinin yer alacağı Boşluk, ziyaretçilerini disiplinlerarası bir yolculuğa çıkaracak. Sergi, ÇSM’nin Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov Sergi Salonlarında gerçekleşecek.

Yeni sezona hazırlanan bir diğer sanat merkezi ise Galeri Çankaya. Çankaya'nın kalbi Kızılay'ın en işlek caddelerinden biri üzerinde olması ve Çankaya Belediyesinin merkez binasında yer alması nedeniyle kısa zamanda Ankaralıların uğrak yeri haline gelen merkezde de yenileme çalışmaları tamamlandı. Sil baştan yapılan ve Çankaya’ya yakışır bir görünüme sahip olan Yılmaz Güney Sahnesi, 302 kişilik koltuk kapasitesi ile yeni sezonda da Çankayalılara hizmet verecek.

 

AKM VE ZÜLFÜ LİVANELİ HIZLA YÜKSELİYOR

Çankaya Belediyesinin tarihi yatırımlarından olan Atatürk Kültür Merkezi, Eskişehir Yolu üzerinde yükselirken, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin adını taşıyan sanat merkezi de 16 Eylül’de kapılarını açacak. 

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