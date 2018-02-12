Çankaya Belediyesi, çocukları “Bilkent Üniversitesi TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu STEM ve Kodlama Etkinliği” ile buluşturarak gelişen teknoloji dünyası hakkında erken yaşta bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Çocuklara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi, şimdi de çocukları erken yaşta gelişen teknoloji ile ilgili bilgilendiren bir çalışmaya imza attı. Çocukları, “ Bilkent Üniversitesi TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu STEM ve Kodlama Etkinliği ” ile buluşturarak gelişen teknoloji dünyası hakkında erken yaşta bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Cebeci Çankaya Evi’nde “Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik” anlamına gelen STEM projesiyle tanışan çocuklara, teknoloji ve bilgisayar alanında hızla gelişen dünyayı yakalayıp buna hazır olarak yetişmeleri amacıyla bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verildi. Geleceğin meslekleri haline gelmesi öngörülen meslekler hakkında bilgiler verilen çocuklara, teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi de örneklerle anlatıldı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aslı Üstüner tarafından verilen bilgilendirme eğitiminde, çocukların gereksiz bilgisayar oyunlarıyla hayatlarını doldurmak yerine bütün dünyadaki yenilikleri görüp onlardan ders almaları ve ileride kendilerini buna göre yetiştirmeleri için bir kapı açmalarına yardımcı olmaya çalışıldı.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki gelişmeleri anlatmayı ve geleceğin bilim insanlarını bugünden teşvik etmeyi hedefleyen STEM projesi ile tanışan çocuklar, farklı bilgilerle buluşmanın heyecanını yaşarken, akıllarına takılan soruların cevaplarını da öğrenme imkanı buldular.