Çankaya Belediyesi, sokak hayvanları için kar yağmadan temizlik yaptı

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanları için kış dönemi boyunca gerçekleştireceği mama desteği öncesinde mama bırakılan alanlarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışı ile birlikte mama bırakma işlemi de gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi , kış dönemi boyunca sokak hayvanları için besleme çalışmalarına temizlik ile başladı. İlçe genelinde belirlenen 15 farklı besleme noktasında temizlik yapan ekipler, sokak hayvanları için mama bırakılan noktaları daha temiz hale getirdi.

Dikmen, Kırkkonaklar, Ümitköy, Çayyolu, Bademlidere, Oran, 100. Yıl gibi semtlerde yer alan besleme noktalarının insan popülasyonunun az olduğu bölgelerden seçildiğini belirten yetkililer belirli noktalara mama bırakılmasını, “Kış aylarında özellikle kar yağışı ve don olayının görüldüğü zamanlarda, sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşması çok zor oluyor. Çankaya Belediyesi olarak bölgelere kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Çalışmalarımızı bölgedeki yerel hayvan görevlileri ve hayvan severlerle birlikte yapıyoruz” şeklinde ifade etti. Ekipler, kış döneminde ayrıca kurumların yemekhanelerinden aldıkları yiyecekleri sokak hayvanları için oluşturulan besleme noktalarına gün aşırı bırakıyor.