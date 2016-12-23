Çankaya Belediyesi tarafından 100 Yıl’da başlatılan kent meydanı ve pazaryeri ile Çankaya Evi’nin inşaatları hızla devam ediyor

​İlçeye birçok eser kazandırmak için çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesi, 25 yıldır semt sakinlerine hizmet veren 100. Yıl Kapalı Pazaryerini de haftanın bir günü sebze meyve pazarı olmaktan çıkaran bir projeyle yeniliyor.

Temeli 27 Ekim’de atılan Pazaryeri yeni tasarımıyla kent meydanı olarak da 100 bini aşan semt sakinine hizmet verecek.

YÜZÜNCÜ YIL’A YENİ ÇANKAYA EVİ

100. Yıl’da halihazırda bulunan Çankaya Evi’nin yanı sıra semtte bir de Çankaya Evi temeli atan Belediye, bu binayı da kısa sürede Çankayalılara kazandıracak.

Üç kat üzerine inşa edilecek olan 100. Yıl Çankaya Evi, çocuk oyun odası, hobi ve kişisel gelişim kursları, spor alanı, çok amaçlı salonu, öğrenciler için kütüphane, derslik ve çamaşır yıkama odalarıyla semt sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacakları bir merkez olacak. Yaşlı vatandaşlar için Baharevi, ilköğretim çocukları için etüt merkezi ve atölyeleri ile de her yaştan vatandaşa hizmet verecek. Olan 100. Yıl Çankaya Evi bin 635 m² kullanım alanı ve özel mimarisi ile semte yeni bir soluk katacak.