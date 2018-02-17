Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Ç’engel Kafe, okullarında dayanışma projesi yürüten çocuklara ev sahipliği yaptı

Çankaya Belediyesi Ç’engel Kafe, Çayyolu Doğa Koleji öğrencileri tarafından yürütülen “Her Okul Bir Sandalye” adlı sosyal sorumluluk projesi sonucu alınan akülü engelli araçlarının sahipleri ile buluşmasına ev sahipliği yaptı.
Okul Öğrenci Meclisi tarafından ilk, orta ve lise kısımlarında yürütülen proje sonucu alınan araçlar, Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimine başvuruda bulunan engelliler arasında yapılan araştırma sonucu belirlenen biri bacakları yeni ampute olan diğeri ağır MS hastası olan engelli ve ailelerine teslim edildi.
Teslim törenine katılan okul müdürü, öğretmenler, okul başkanı öğrenciler ve öğrenci meclislerinden 30 öğrenci daha sonra Ç’engel Kafe’de engelli aileleri ve kafede çalışanlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdiler.
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