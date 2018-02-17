Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Ç’engel Kafe, okullarında dayanışma projesi yürüten çocuklara ev sahipliği yaptı

Çankaya Belediyesi Ç’engel Kafe , Çayyolu Doğa Koleji öğrencileri tarafından yürütülen “Her Okul Bir Sandalye” adlı sosyal sorumluluk projesi sonucu alınan akülü engelli araçlarının sahipleri ile buluşmasına ev sahipliği yaptı.