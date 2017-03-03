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Çankaya Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen “Bahçıvanlık Eğitimi”ne kayıtlar 6 Mart Pazartesi günü başlıyor.

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Çankaya Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen “Bahçıvanlık Eğitimi”ne kayıtlar 6 Mart Pazartesi günü başlıyor.
Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak verdiği hizmetlerden birisi olan Bahçıvanlık Eğitimlerine başvurular başlıyor. Her yıl düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler için 6 Mart Pazartesi başlayacak kayıtlar, 31 Mart’a kadar sürece

Bahçe çiçeklerinden süs bitkilerine kadar birçok dalda verilen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, Kızılay’da bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ya da Mutlukent Mahallesi 1918. sokaktaki Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’ne şahsen müracaat etmeleri ve kayıt yaptırmaları gerekiyor. 

 

EĞİTİMLER NİSAN’DA BAŞLIYOR

Çevre bilincini geliştiren ve örnek bahçeleriyle daha güzel bir Çankaya’ya katkı sağlayan bahçıvanlık eğitimleri, 10 Nisan tarihinde başlayıp 21 Nisan’da tamamlanacak. Çankaya Belediyesince kısa süre önce yenilenerek halkın hizmetine sunulan Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek kurs teorik eğitimlerle başlayacak.

 

UYGULAYARAK ÖĞRENME İMKANI DA VAR

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında üretim toprağının özellikleri, gübre çeşitleri ve gübreleme teknikleri, bahçe çiçekleri, iç ve dış mekan bitkileri, yağmur suyu hasadı, bağ kurma ve bakımı ile sebze yetiştiriciliği gibi birçok konu kursiyerlere anlatılacak. Eğitimlerin sonunda Çankaya Belediyesi Çankaya Parkı’nda çelik alma, bitki dikimi ve çim tohumu ekimi gibi konularda uygulama eğitimleri verilecek.

 

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

10.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında sürecek eğitimlerden, katılan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursiyerlere, Çankaya Belediyesi tarafından katılım belgesi takdim edilecek. 

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