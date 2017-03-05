Çankaya Belediyesi tarafından yenilenen Ördekli Park, Maltepe sakinlerinin yoğun katılımıyla açıldı

Çankaya Belediyes Başkanı Alper Taşdelen “Mustafa Kemal’in ilçesi Çankaya'yı Türkiye'nin örnek ilçesi yapmak için hayırlı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

2017 yılında 50’ye yakın açılış ve temel atma yapacak olan Çankaya Belediyesi, ilk olarak yenileme çalışmalarını tamamladığı Ördekli Park’ın açılışını yaptı. Park, çocuk oyun alanları, süs havuzları, köpek gezdirme alanları, basketbol sahası gibi donanımları ve adını aldığı ördekleriyle semt sakinlerinin bir araya geleceği önemli bir aktivite merkezi olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, semt sakinleri ve muhtarların yoğun olarak katıldığı açılışta "Nerede kalmıştık" sorusunun yanıtını verdi. Geçen senenin son 3 ayında 27 açılış ve temel atma töreni düzenlediklerini anımsatan Taşdelen, en son 27 Aralık'ta Yıldız'da yapımı devam eden Çankaya Belediyesi Sosyal Tesislerinin temel atma töreninde bir araya geldiklerini belirtti. Araya kış mevsimi girdiği için açılış ve temel atmalara ara verdiklerini ifade eden Taşdelen, 2017 yılında da 50'yi aşkın temel atma ve açılış programı gerçekleştireceklerini söyledi. Ördekli Park açılışının 2017 hizmet serisinin başlangıcı olduğunun altını çizen Taşdelen, pazaryeri, kreş, park, havuz projelerinin temel atma ve açılışlarıyla Çankaya'da pek çok ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Okul tadilatlarından, taksi durağı ve ibadethane yenilemelerine kadar hiçbir ilçe belediyesinin yapamayacağı ölçekte bir hizmet atağına girdiklerine vurgu yapan Taşdelen, en iyi hizmet veren belediye ödülünün yanı sıra en iyi park projesi ile Çankaya'ya iki önemli ödül kazandırdıklarını söyledi. Taşdelen, "Mustafa Kemal'in ilçesi Çankaya'yı Türkiye'nin örnek ilçesi yapmak için hayırlı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi. Ördekli Parkı'n da Kuğulupark gibi bir marka olacağını söyleyen Taşdelen, semt sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Taşdelen'in ardından kürsüye gelen CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya Belediyesinin yaptığı hizmetler ve almış olduğu başarı ödülleriyle kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çankaya'nın her alanda örnek olmaya devam edeceğini dile getiren Dereli, "Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarıyla bilinen Çankayalıların referandum sürecinde de kararlılıklarını önemli bir oy oranıyla göstereceklerine inanıyorum" dedi.

TAŞDELEN VE DERELİ'DEN GENÇLERE TEK POTA MAÇ TEKLİFİ

Açılışın ardından vatandaşlarla birlikte parkı gezen Taşdelen ve Dereli basketbol sahasında teke tek maç yapan gençlere ikiye iki maç teklifinde bulundu.

Mahallenin delikanlılarının heyecanla kabul ettiği maç teklifi, Taşdelen ve Dereli'nin ceketleri çıkarıp kolları sıvamasıyla başladı. İzleyicilerin tezahüratları eşliğinde devam eden maçın basketleri centilmenlik gereği sayılmadı, iki başkanın siyasette olduğu gibi potada da iddialı oldukları görüldü.

Gençlerle ve vatandaşlarla teker teker anı fotoğrafları çektiren Taşdelen, çevre esnafını da ziyaret etti.

ÖRDEKLİ PARK ANKARANIN EN ESKİLERİNDEN BİRİ

Eski semt sakinlerinin çocukluk anılarında önemli bir yer tutan Ördekli Park, 1950'li yıllarda yapıldı. Kızılay merkezinden Tandoğan'a giden yeşil alan güzergahının en büyük parçası olan Ördekli Park, zaman içerisinde çeşitli düzenlemeler yapılarak güncellendi, onarıldı.

Ördekli Park, Başkan Taşdelen'in imar planlaması çok önceden yapılmış ve yeni park yapımı için alan olmayan semtlerdeki parkların yenilenerek semt sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılaması talimatıyla başlatılan yeniden projelendirildi ve semte yeni bir soluk getirmesi hedeflendi. Yılmaz Güney Sahnesi'nin arkasında yer alan Umut Parkı'na komşu olan Ördekli Park; üç sokağı birleştiren, 6 bin 251 metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Uzun bir aksta yer alan parkta yeni planlamada havuzlar büyütülürken bir de yapay dere ilave edildi. Ördek ve kazların yaşayacağı havuzun yanı sıra köpek gezdirme ve eğitim alanı da düzenlenen park, çardakları, gezinti alanları, çocuk oyun ve spor alanlarıyla semt sakinlerinin buluşma mekanlarından biri olurken yakın semtlerden de vatandaşları çekecek.