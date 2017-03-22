Çankaya Belediyesi Temel Sebze Yetiştiriciliği ile Arıcılık kursları vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi ve Mahalle Bostanında verilen “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri, imkanları ölçüsünde kentte tarımla uğraşmak isteyen vatandaşlara önemli bir destek sunuyor.

Kent Tarım Hobi Evi, bu yılki eğitimlerine “Arıcılık” dersini de ekleyerek yelpazeyi genişletti.

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Temel Sebze Yetiştiriciliği ile Arıcılık kursları vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor. Mutlukent Mahallesi’nde bulunan Kent Tarım Hobi Evi’nde verilen eğitimlere belirli periyotlarla düzenlenen Arıcılık eğitiminin de eklenmesiyle yoğunluk arttı.

SEBZE YETİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ HERŞEY

Bugüne kadar yüzlerce vatandaşın yararlandığı “Temel Sebze Yetiştiriciliği”nin yanı sıra arıcılık eğitimlerine de ilgi büyük. Vatandaşlar, “Temel Sebze Yetiştiriciliği”nde, yerel tohum, meyve ağaçları, sebze hastalıkları, organik pazar, kompost yapımı, budama ve sebze yetiştiriciliği gibi konuları öğreniyor.

ARICILIK İÇİN YENİ SINIFLAR AÇILACAK

Arı yetiştiriciliği yapan ya da konuya merakı olan vatandaşlar ise arıcılık eğitimlerini tercih ediyor. Eğitimlerde, bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım, arı sağlığı, gezginci arıcılık ve bal üretimi konuları detaylı şekilde anlatılıyor. Başvuru sayısına göre yeni arıcılık sınıflarının açıldığı Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’ndeki kurslardan dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Vatandaşlar, 235 39 73 numaralı telefon ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi’nden eğitimler ile ilgili bilgi alabilir.