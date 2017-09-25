Çankaya Belediyesi temelini Mart ayında attığı Bilkent Çankaya Evi’ni hizmete açtı

Çankaya Belediyesi yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bilkent Üniversiteler Mahallesi’nde vatandaşların sosyal ve kültürel hayata katılımını sağlayacak, Bilkent Çankaya Evi’nin açılışı gerçekleşti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Üniversiteler Mahalle Muhtarı Ayfer Kızıltan ve bölge muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her mahallenin sosyal ihtiyacını giderecek Çankaya Evlerinin sayısını her geçen gün artıran Çankaya Belediyesi; modern binası, çocuk oyun odası, hobi ve kişisel gelişim kursları ile çok amaçlı salonun yer aldığı Bilkent Çankaya Evi’ni 24. Çankaya Evi olarak Çankayalılara kazandırdı. Geniş bir bahçesi bulunan Bilkent Çankaya Evi ’nde çocuklar için oyun grupları ve bölge halkının yararlanabileceği spor aletleri de yer alıyor.

24. ÇANKAYA EVİ

Çankaya’da hizmet kervanının yoluna son sürat devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Aralık ayına kadar 25 eserin temel atma ve açılışını yapmış olacağız. Biz Çankaya Evleri mize çok önem veriyoruz çünkü buralar insanların sosyalleşeceği, meslek kazanacağı yerler. Biz ihtiyaç duyulan her yere Çankaya Evleri açıyoruz” dedi.

21. Yüzyılda temel belediyecilik sorunlarının artık sorun olmaktan çıkması gerektiğini ifade eden Alper Taşdelen, “Biz hem temel görevlerimizi yapıyoruz hem de yeni eserler kazandırıyoruz. Hayatın her alanında belediye olacak. Biz Çankaya’da en değerli arsalarımıza halkımıza yönelik hizmetler gerçekleştiriyoruz. Biz elimizdeki en değerli arsalara AVM yapmıyoruz, biz onları halkımıza kazandırıyoruz. Belediyecilik sosyal demokratların işidir” şeklinde konuştu.

DUVARLARI YIKTIK

Çankaya’nın ayrı bir yeri olduğuna ve Çankaya’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi olduğuna vurgu yapan, Alper Taşdelen, “Nasıl ki, Mustafa Kemal’i yüreğimizde yaşatıyorsak, belediyecilik hizmeti olarak da Çankaya başarılı olmak zorunda, ona layık olmak zorunda” dediği konuşmasında, halkıyla bütünleşen bir belediyeciliği önemsediklerini ve bu anlayışla halk ve belediye arasındaki duvarları yıktıklarını söyledi.

PROJELER MAHALLELİ TALEPLERİNE GÖRE YAPILIYOR

2018 yılında da kültür merkezlerini, yüzme havuzlarını, sosyal tesisleri hizmete açacaklarını belirten Başkan Taşdelen, 5 yıllık dönemde Çankaya tarihinin en büyük yatırım programını uygulayarak, Türkiye’de de bir ilçe belediyesinin bir dönemde yapmış olduğu en büyük hizmeti gerçekleştirmiş olacaklarının altını çizdi.

Projelerini mahalle halkının taleplerini ileten muhtarlarla da görüşerek belirlediklerine vurgu yapan Alper Taşdelen, “Bir gün olsun muhtar kendi kişisel sorunu için gelmemiştir, hep mahallesinin sorunu için gelmiştir. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak istiyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun inancı ne olursa olsun, yaşam biçimi ne olursa olsun, çünkü bizim için öteki yok bizim için insan var, ben bana oy versin vermesin hiç fark etmez, herkesin belediye başkanıyım. Bunu ilke olarak koyduğunuzda hizmet de keyifli oluyor” diye konuştu.