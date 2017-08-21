Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ibadethaneleri Kurban Bayramı'na hazırladı

Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta, veteriner ve sağlık ekipleriyle gerekli tüm önlemleri aldı. Belediye, temizlik ekipleriyle de cami ve mescitleri temizleyerek bayrama hazırlıyor.

Çankaya Belediyesi , yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta, veteriner ve sağlık ekipleriyle kurban satış alanı ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik tüm önlemleri alırdı, temizlik ekipleriyle de cami ve mescitleri de bayrama hazırlıyor.

Yıl boyunca düzenli olarak temizlediği cami ve mescitlerdeki çalışmaları yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, vatandaşların ibadet lerini temiz ve sağlıklı koşullarda yapabilmelerini amaçlıyor.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ’ne bağlı ekipler, teknik donanımı yüksek makinelerle tüm ibadethanelerin temizliğini bayramdan önce tamamlayacak.

“KAMU SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÖTESİNDE”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmanın birincil görevleri olduğunu vurguladı. Başkan Taşdelen, “Kamu sağlığı her şeyin ötesinde önemli. İbadethanelerden sokaklara; okullardan pazar yerlerine kadar vatandaşımızın kullandığı her alanı temiz tutuyoruz” dedi.

Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlık bir ortamda yapabilmeleri için ekip sayısını da arttırdıklarını ifade eden Taşdelen, bayram boyunca da rutin temizlik hizmetlerinin süreceğini belirtti.