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Çankaya Belediyesi, tiyatro, sinema, sergi ve söyleşilerle dolu dolu Eylül programını “Utanç Müzesi” ile açacak

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Çankaya Belediyesi, tiyatro, sinema, sergi ve söyleşilerle dolu dolu Eylül programını “Utanç Müzesi” ile açacak
Salt Sinema’nın altı filmden oluşan seçkisini ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturacak Çankaya Belediyesi, Selim İleri’nin yazdığı “Allahaısmarladık Cumhuriyet” oyunuyla da izleyicilerin 1950’lerin Türkiye’sine yolculuk yapmasını sağlayacak.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya’nın 08-23 Eylül 2017 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı “12 Eylül Utanç Müzesi” Devrimci 78’liler Federasyonu’nun demokrasi kültürünü yerleştirmek ve başta 12 Eylül olmak üzere darbe düzeninin katliamlarını teşhir etmek amacı taşıyor.

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) ise 14 Eylül- 9 Kasım tarihleri arasında, SALT Sineması’nın, “ev” teması etrafında şekillenen film seçkisini sinemaseverlerle buluşturacak. Altı filmden oluşan ücretsiz gösterimde; 14 Eylül Crystal Moselle, “The Wolfpack”, 19.00, 21 Eylül Nicholas Hytner, “Zoraki Komşu”, 19.00, 5 Ekim Tom Ford, “Tek Başına Bir Adam”, 12 Ekim Ila Bêka ve Louise Lemoine, “Barbicania”, 2 Kasım Hayao Miyazaki, “Komşum Totoro” ve 9 Kasım Andrey Zvyagintsev, “Leviathan” filmleri yer alacak. ÇSM, 23 Eylül 19.30’da da Mehmet Semih Karlıdağ ve Sıla İlyasoğulları’nın Viyolonsel & Piyano Resitali’ne ev sahipliği yapacak.

 

KADIN YAZARLAR HAFTASI

25-29 Eylül tarihleri arasında ise Kadın Yazarlar Haftası yine ÇSM’de gerçekleşecek. Ayizi Yayıncılık’la işbirliği halinde düzenlenen etkinlikte; 25 Eylül 18.30 “Gülersen Yengeçler Isırmaz”, Zeynep Pelin Ataman, 26 Eylül 13.00 “Makbul Anneler, Müstakbel Vatandaşlar”, Sevi Bayraktar (Editör Aksu Bora), 27 Eylül 18.30 “Annemle Konuşmalar”, Şöhret Baltaş, 28 Eylül 18.30 “Elleri Tılsımlı” Gökçen Beyinli, 29 Eylül 18.30 Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler, Çevirmen: Burcu Şimşek yer alacak.

26 Eylül 18.00’de Dil Derneği’nin “Dil Devriminin 85. Yıldönümü” etkinliğine ev sahipliği yapacak ÇSM’de 29 Eylül 18.630’da ise “Boşluk” sergisi açılacak. 26 Ekim 2017 tarihine kadar görülebilecek sergi Türkiye, Avusturya ve Kıbrıs’tan davet edilen 26 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek.

Türkçe müzik yapan Kanadalı grup Minor Empire ise, Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1 Ekim 2017 19.30’da MEB Şura Salonunda izleyicisiyle buluşacak. Ücretsiz etkinlik için 21 Eylül’den itibaren, ÇSM’den ve Yılmaz Güney Sahnesi’nden yer fişi almak yeterli olacak.

 

"ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET"

22 Eylül 19.30’da Selim İleri’nin yazdığı Eraslan Sağlam’ın yönettiği “Allahaısmarladık Cumhuriyet” tiyatro oyunu ise Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak. Cumhuriyetin kuruluş mücadelesini, 1800’lerin sonundan 1950’lere değişen Türkiye’nin konu edindiği oyunu izlemek için 14 Eylül’den itibaren Yılmaz Güney Sahnesi’nden ücretsiz olarak yer fişi almak yeterli olacak.

Galeri Çankaya, 26 Eylül 16 Ekim tarihleri arasında da “Yeni Nesil Genç Ressamlar” sergisine ev sahipliği yapacak. 

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