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Çankaya Belediyesi "Toz Bezi Film Gösterimi ve Söyleşisi"ne ev sahipliği yaptı

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Çankaya Belediyesi "Toz Bezi Film Gösterimi ve Söyleşisi"ne ev sahipliği yaptı
Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin son gününde "Toz Bezi Film Gösterimi ve Söyleşisi"ne ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediyesinin 8 Mart programı, Sinetopya işbirliğiyle düzenlenen Ahu Öztürk imzalı “Toz Bezi” filminin gösterimi ve yönetmenin de katılımıyla düzenlenen söyleşiyle sona erdi. İki gündelikçi kadının, temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik çatışmalar, kendi arkadaşlıkları ve bu yakın arkadaşlığın hiyerarşisinin anlatıldığı 2015 tarihli film Çankayalı sanatseverlerden tam not aldı.

GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ

Film gösteriminin ardından akademisyen Doç. Dr. Süreyya Karacabey ve yönetmen Ahu Öztürk izleyicilerle "samimi" bir söyleşi gerçekleştirdi. Sahneye kurulan masa yerine izleyici koltuklarının hemen önünde seyircilerle sohbet eden ikili, filmin senaryo oluşturma ve çekim sürecinde yaşananları aktardı. Toz Bezi'nin tam anlamıyla bir kadın filmi olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Şehre tutunmaya çalışan iki kadının öyküsü ‘Toz Bezi’... Kadınlar tarafından yapılan ve kadınları anlatan sade bir hikaye... Aslında kuşaklararası taşınmak istenen utançlı bir sırrın bir sınıf meselesine dönüşmesini sağlayan teyzemin öyküsü" dedi. 

Etkinlikte izleyicilerin de sorularını yanıtlayan Öztürk, söyleşi sonrası sanatseverlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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