Çankaya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı

Şef Satılmış Koruk yönetiminde yaklaşık 20 yıldır çalışan koro, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde Türkiye’nin dört bir yanından derlenen ezgileri seslendirdi.
Geniş bir repertuara sahip olan koro çalışma disiplinini ve müziğe olan tutkusunu bir kez daha gösterdi. Çankaya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği türkülerinin yanı sıra solo performansların da dakikalarca alkışlandığı gece, Atatürk ve silah arkadaşlarına adandı.
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