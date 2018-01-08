Çankaya Evlerinde müzik eğitimi alan koroların bir araya gelmesiyle oluşan Çankaya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Şef Satılmış Koruk yönetiminde yaklaşık 20 yıldır çalışan koro, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ’nde Türkiye’nin dört bir yanından derlenen ezgileri seslendirdi.