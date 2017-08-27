Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları “Cenaze Taşıma Protokolü”nden 350 aile yararlandı

Yeniden yapılandırdığı cenaze hizmetleriyle, bu alanda en kapsamlı hizmet veren yerel yönetimlerden olan Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları (THY) ile imzaladığı ‘Cenaze Taşıma Protokolü’ kapsamında geçtiğimiz 5 ayda 350 ailenin acısına ortak oldu.

Çankaya Belediyesi Cenaze hizmetleri ni yeniden yapılandırarak Türk Hava Yolları (THY) ile “Cenaze Taşıma Protokolü” imzalayan ve hizmet kalitesini artıran Çankaya Belediyesi , protokol uyarınca geçtiğimiz beş ay içinde 350 ailenin acısına ortak oldu. Ağırlıklı olarak karayoluyla yapılan cenaze nakilleri için şehir içi hizmetlerinde araç filosunu genişleten Çankaya Belediyesi, Ankara dışı uzak mesafeler için uçakla ücretsiz cenaze nakli hizmetiyle önemli bir eksiği giderdi.

THY İLE HIZLI NAKİL

Cenazel erin şehir dışı nakillerini hızlı yapabilmek için THY ile Cenaze Taşıma Protokolü imzalayan Çankaya Belediyesi, Çankaya’da vefat eden yakınını başka bir ilde, ilçede ya da kendi memleketlerinde defnetmek isteyen vatandaşların ulaşımını havayolu ile sağlıyor. Geçtiğimiz beş ay içinde 350 ailenin faydalandığı hizmet, defin sürecinin hem yurttaşlar hem de belediye için daha sorunsuz ve hızlı olmasını sağlıyor.

Protokole göre yakınını kaybetmiş vatandaşların cenazeleri, Çankaya Belediyesi araçları ile Ankara Esenboğa Havalimanı’na götürülüp Türkiye'nin tüm iç hat uçuş noktalarına ücretsiz olarak taşınıyor. Havayolu ile cenaze taşıma ücreti olan 350 lira vefat eden adına Belediye tarafından THY'ye ödeniyor. Bunun yanında cenazeye eşlik edenlere uçuş ücretlerinde, en fazla 2 kişi olmak şartıyla yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor. Belediye, uçakla taşınan cenazelerin varış havalimanından defin yerine transferinde de bölgedeki kurumlarla iletişime geçerek destek veriyor.

“HALKIMIZ ZORDA KALMASIN”

THY ile imzalanan protokolün vatandaşlara hızlı hizmet verme amacı taşıdığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak cenaze hizmetlerimizi ve iş akışını yeniden yapılandırarak yurdun her yerine gece gündüz cenaze hizmeti sunuyor, on binlerce vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, bu alanda ülkemizin en önde gelen belediyesiyiz. Yurttaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyor, taziye çadırları açıyor, taziye ziyaretine gelenlere yemek, çay, çorba gibi ikramlarda bulunarak acılı ailenin yükünü omuzlamaya çalışıyoruz. Son olarak THY ile imzaladığımız protokolle Çankaya’da vefat eden vatandaşların cenazelerini, ailelerinin talep ettiği defin noktasına Türk Hava Yolları aracılığıyla taşıyoruz” dedi

“HEM VATANDAŞIN HEM BELEDİYENİN LEHİNE”

Protokol öncesinde tüm cenaze taşımacılığı hizmetinin karayoluyla yapıldığını belirten Taşdelen, “Özellikle Ankara dışında uzak menzillere yapılacak taşımalarda bu durum bir takım sıkıntılar yaratıyordu. Örneğin Çankaya’da vefat etmiş ancak Kars’ın bir ilçesine defnedilmek istenen biri için karayoluyla yaklaşık 20 saati bulacak olan süreç, şimdi en fazla 6 saate inmiş oluyor. Bu da acısı olan vatandaşımıza kolaylık sağlıyor, cenazelerini daha kısa sürede defnedebiliyorlar. Karayolu ile özellikle zorlu kış koşullarında cenaze araçları da yolda kalabiliyor. Bu da zaten acısı olan vatandaşı zor durumda bırakıyor” diye konuştu.

KAMU KAYNAKLARI KORUNUYOR

Protokolün belediye bütçesi açısından bakıldığında da önemli ve verimli bir gelişmeye olanak sağladığını kaydeden Taşdelen, “Uzun mesafelerde gerek benzin masrafı gerek cenazeyi taşıyan şoför arkadaşlarımızın sürüş ve can güvenliği riskleri gibi olumsuzluklar vardı. Uçakla cenaze taşımak ilk bakışta ‘lüks’ gibi görünebilir ancak tüm kalemler hesaplandığında ortaya çıkan şu ki, hem kamu kaynaklarının daha verimli kullanımını hem de yakınlarına karşı son görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için uğraşan Çankayalıların yanında olup onlara daha kaliteli hizmet vermemizi sağlayan bir sistem kurduk. Amacımız yakınlarını, sevdiklerini kaybeden yurttaşlarımızın acılarını hafifletmek ve definlerini kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak. Üstelik maddi olanaksızlıkları bulunan vatandaşlarımız da var. Yeter ki, halkımız zorda kalmasın. Biz hem maddi hem de manevi olarak belediyecilik ve insanlık görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.