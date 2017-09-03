Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezini hizmete açıyor

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi sinema, resim, müzik ve sanat atölyeleriyle Başkentlilere hizmet verecek.Açılış törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli birlikte katılacak.

Sanatçı ve aydınlara hak ettikleri değeri onlar hayattayken vermeyi ilke edinen Çankaya Belediyesi , kültür, sanat ve politika alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezini hizmete açıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde 16 Eylül’de gerçekleşecek açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli birlikte katılacak.

Başkentin kültür ve sanat etkinliklerinde önemli bir yere sahip olan Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ile Ankara’ya birçok etkinliğin bir arada yapılabileceği yeni bir yapı kazandıracak. Yıldızevler Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi’nin açılış töreninde çellist Erman İmayhan ve pianist Henning Schmidt sahne alacak.

Sinema, resim, müzik, edebiyat ve sanat atölyeleri ile adeta bir sanat okulu gibi faaliyet gösterecek Kültür Merkezi , 25 Ekim’e kadar Zülfü Livaneli ’nin fotoğraflarından albümlerine, kitaplarından ödüllerine birçok kişisel eşyasının sergileneceği sergiye de ev sahipliği yapacak.

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