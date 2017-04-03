Çankaya Belediyesi Türkiye’nin sosyal, tarihi ve kültürel yerlerine gezi düzenlemeye başladı

Çankaya Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşları kültür gezileri ile Türkiye’nin sosyal, tarihi ve kültürel yerlerine götürmeye başladı.

Alper Taşdelen: “Ülkemizi tanımak, farklı yerler görmek her vatandaşımızın hakkı. 20 bin vatandaşımızı Eskişehir, Konya, Amasra ve Kapadokya’da ağırlayacağız”

Çankaya Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşları, ‘Mutluluk Hepimizin Hakkı’ sloganıyla Türkiye’nin sosyal, tarihi ve kültürel yerlerine gezi düzenlemeye başladı. Çankayalılar, yaz ayları boyunca sürecek gezilerde Konya, Eskişehir, Amasra ve Kapadokya’da kalpten gelen bir yolculuğa çıkacak. Çankayalılar kültür gezilerine ilk olarak Gönüllerin Şehri Konya ile başladı.

Çankayalıların yeni yerler görmeleri için başlatılan kültür gezileri belli aralıklarla yaz ayı sonuna kadar devam edecek. Yolculuk boyunca vatandaşların kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin belediye tarafından ücretsiz olarak karşılanacağı kültür gezilerinden, 7’den 70’e birçok Çankayalı faydalanabilecek.

“MUTLULUK HEPİMİZİN HAKKI”

Çankaya’da bir ilki daha başlatmış olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İmkanı olmayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin farklı yerlerini görmeleri amacıyla kültür gezilerine başladık. Bu yıl 20 bin vatandaşımızı Konya, Eskişehir, Amasra ve Kapadokya’da ağırlayacağız. Halkımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Mutluluk hepimizin hakkı” diye konuştu.

İlk olarak Korkutreis Mahallesi sakinlerinin yararlandığı Konya gezisinde vatandaşlar uzman rehber eşliğinde Mevlana Müzesi, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Camii, İstiklal Harbi Şehitleri, Alaaddin Camii, İplikçi Camii ve Meram Bağı’nda manevi ve kültürel bir yolculuğa çıkma imkanına kavuştular.

İLK KEZ GELDİM MANEVİ HUZURLA AYRILIYORUM

Çankaya Belediyesi’nin kültür gezilerinin ilk konuklarından birisi 53 yıllık hayatında Konya’ya ilk kez gelen Rabiya Çiçek. Ömrü hayatında Konya’ya gelmeyi çok istediğini ve belediye sayesinde bu hayaline kavuştuğunu söyleyen Çiçek, ‘Ben 53 yaşındayım ve 30 senedir de Ankara’da yaşıyorum. Buraya gelme imkanımız olmamıştı ama sağ olsun Belediye Başkanımız bize bu imkanı sundu. Allah ondan razı olsun, ibadetimi gerçekleştirdim, manevi duygularım canlandı ve çok mutlu oldum’ diye konuştu.

DOSTLARLA BİRLİKTE GELMEK AYRI BİR KEYİF

Korkutreis Mahallesi’nde 25 seneden bu yana ikamet eden ve bu gidişiyle birlikte Konya’ya ikinci kez geldiğini belirten 54 yaşındaki Hüseyin Atasayar da Konya gezisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kültür gezisine eşiyle birlikte katılan Atasayar, belediyemiz bizi düşünmüş ve bizlere böyle bir imkan sunmuş. Başta Belediye Başkanımız Alper Taşdelen olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür etmek isterim dedi.