Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan seralarda yazlık çiçek üretimi başladı

Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan seralardaki çalışmalar tüm hızıyla sürürken parklara ekilecek ve vatandaşlara verilecek çiçeklerin üretimine de başlandı.

Yaz kış demeden üretime devam eden Çankaya Belediyesi ekipleri, kış ayı için ürettikleri menekşe, lahana, karanfil ve çuhadan oluşan 400 bin çiçeği parklara dikerken yazlık çiçekler in çeliklerini de toprakla buluşturdular.

YAZLIK ÇİÇEKLERİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Çankaya Belediyesi yaz döneminde kullanılacak çiçeklerin üretimine de başladı. Büyük kısmı parklarda ve bir kısmı da vatandaşlara verilen çiçekler , 3 büyük ve 3 tane de tünel tarzı seralarda üretiliyor. Yaz çiçek lerinden kadife, ateş, aslanağzı, petunya, zinye, mine, yıldız, ipek, begonyadan oluşan çiçekler parklara ekilmeden önce sera çalışanlarının elinde hayat buluyor.

HEDEF 600 BİN ÇİÇEK

İlçe sınırları içerisindeki parklarda kullanılmak üzere ve özellikle özel günlerde vatandaşlara verilmek üzere üretilen çiçeklerin sayısını bu sene 600 bin olarak hedefleyen Çankaya Belediyesi etrafı çiçek bahçesine döndürecek çalışmalara ara vermeden devam ediyorlar.