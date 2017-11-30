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Çankaya Belediyesi Umut Kreşi’nin duvarları rengarek boyanarak enstrüman resimleriyle bezendi

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Çankaya Belediyesi Umut Kreşi’nin duvarları rengarek boyanarak enstrüman resimleriyle bezendi
Alman ressam Julio Rölle, Çankaya Belediyesi ve Goethe Enstitüsü işbirliği ile buluştuğu çocuklarla birlikte üç gün süren “Müzik ve Enstrümanlar” etkinliğinde Çankaya Belediyesinin Umut Kreşinde duvar resmi yaptı.

Çankaya Belediyesi ve Goethe Enstitüsü arasında gerçekleştirilen kültürel işbirliği, ressam Julio Rölle ve Hürriyet İlkokulu öğrencilerini keyifli bir etkinlikte bir araya getirdi. Çankaya Belediyesi Umut Kreşi’nin en büyük çalışma salonunda 3 gün süren faaliyetin sonunda tüm duvarlar rengarek boyanarak enstrüman resimleriyle bezendi.

Duvar Boyama Atölyesi çerçevesinde doğaçlama bir çalışma gerçekleştiren öğrenciler, özgürce duvarları boyarken Goethe Enstitüsü çalışanlarının çevirmenliğinde sanatçı Julio Rölle ile sıkı bir dostluk geliştirdiler. Molalarda birlikte sosisli sandviç ve Alman Pastası yerken yaptıkları resimleri imzalayıp sanatçıya armağan eden çocuklar, Rölle’den imza almayı da ihmal etmedi.

Etkinliğin sonunda Rölle ve asistanına Umut Kreşi çocuklarının yaptığı seramikler ve Ankara’yı tanıtan yayınlar takdim edilirken Hürriyet İlkokulu’ndan Duvar Boyama Atölyesi’ne katılan çocuklara da Çankaya Belediyesi öykü kitapları serisi armağan edildi.

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