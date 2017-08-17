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Çankaya Belediyesi ve KOSGEB'den kadınlara Girişimcilik Eğitimi

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Çankaya Belediyesi ve KOSGEB'den kadınlara Girişimcilik Eğitimi
Çankaya Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle yürütülen kadınlara yönelik “Girişimcilik Eğitimi”nde ikinci grubun dersleri de başladı.

200 kadının yararlanacağı eğitimle, kadınların ekonomik yaşama katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi onları yaşamın her alanında daha güçlü yapacaktır. Biz kadınları hem meslek sahibi olmaları hem de yaşamın her alanına eşit katılımları için destekliyoruz.”
 
Çankaya Belediyesi ve OSTİM Küçük - Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle hayata geçirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”nde ikinci grubun dersleri de başladı.
İlk grubun Temmuz 2017’de başladığı eğitim, başkentli kadın girişimci adayları için Aralık sonuna kadar devam edecek. Hafta içi 4 günlük program halinde Çankaya Belediyesi Hizmet Binasında verilen eğitimden, 25’er kişilik gruplar halinde 200 kadın yararlanacak.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almalarını amaçlayan eğitim sonunda sertifika alacak olan kursiyerler, kendi iş planlarını oluşturacak. İş projeleri kabul gördüğü takdirde KOSGEB’den 50 bin lira hibe alacak girişimciler, 2 yıl sonra ödemek üzere de 100 bin lira destek de alabilecek.
 
“KADINLARI DESTEKLİYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal demokrat belediyecilik anlayışları gereği kadınların güçlenmesi için de çalıştıklarını belirterek, “Kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek olmak istiyoruz. KOSGEB’le yaptığımız işbirliği iş sahibi olmak isteyenler için iyi bir fırsat” diye konuştu.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin onları yaşamın her alanında daha güçlü yapacağını belirten Taşdelen, “Biz kadınları hem meslek sahibi olmaları hem de yaşamın her alanına eşit katılımları için destekliyoruz” dedi.

Eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nin 458 89 00/1070-1071-1072 numaralı telefonlarından alınabiliyor.

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