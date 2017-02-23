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Çankaya Belediyesi verdiği kurum içi eğitim seminerlerine “Etkili İletişim”i de ekledi

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Çankaya Belediyesi verdiği kurum içi eğitim seminerlerine “Etkili İletişim”i de ekledi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Doğrudan halka hizmet ettiğimiz için bu tür eğitimler çok önemli. Her zaman öğrenilecek yeni şeyler var, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği eğitimlere devam edeceğiz” dedi.

Çankaya Belediyesi verdiği kurum içi eğitim seminerlerine “Etkili İletişim”i de ekledi. Ankara Plaza Otel’de düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu eğitimin doğrudan halka hizmet veren kurumlar için önemli olduğunu söyledi. 

Personelin vatandaşla çözüm odaklı, güler yüzlü iletişim kurmasının başarıyı arttıran unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Başkan Taşdelen, “Belediyelerde başkan vizyonu belirler ama hedefe tek başına değil, çalışanlarla birlikte ilerler. Halka hizmet etmekten onur duyan çalışma arkadaşlarım iyi ki var, birlikte yürüyoruz. Menzile birlikte erişeceğiz” diye konuştu.

 

“MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 80”

Çankayalıların belediyeden memnuniyet oranının yüzde 80’lere ulaştığını belirten Taşdelen, “Benim başarım personelin başarısından ayrı değil, bu bir ekip çalışması” dedi. Kısa bir süre önce Çankaya Belediyesi’nin, İnsani Gelişme Vakfı tarafından Türkiye’nin en iyi belediyesi seçildiğini hatırlatan Taşdelen, şunları söyledi:

“Bu bize emeklerimizin boşa gitmediğini gösteriyor. Belediyecilik sosyal demokratların işidir; yüreğinde halk sevgisi olanın, doların değil ağacın yeşilini sevenin, rantı halka döndürenin işidir. Biz en iyi hizmeti vermeye, hangi siyasi partiye oy verirse versin, herkesin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Biz, ‘benim kabem insandır’ anlayışıyla çalışıyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahının bulunduğu Çankaya’nın herhangi bir ilçe olmadığına dikkati çeken Başkan Taşdelen, “O'na layık olabilmek için çok çalışacağımızı söylemiştik, öyle de yapıyoruz. Çankaya Evleri, kreşler, havuzlar, pazar yerleri, kültür merkezleri açıyoruz. Sosyal kültürel etkinliklerle bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Seminere eğitimden sorumlu Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı. 

 

ETKİLİ İLETİŞİM

Personele yönelik verilen “Etkili İletişim ve Motivasyon” eğitimi, iletişim, iletişim engelleri, beden dili, kişisel imaj, stres yönetimi, empati gibi başlıklar içeriyor. İnteraktif bir sunumla gerçekleştirilen eğitim tüm personeli kapsayacak. 

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