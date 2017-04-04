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​Çankaya Belediyesi, yapımı süren yeni parklarından birine Tayfun Talipoğlu’nun adını verme kararı aldı

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​Çankaya Belediyesi, yapımı süren yeni parklarından birine Tayfun Talipoğlu’nun adını verme kararı aldı
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü gazeteci ve televizyon yapımcısı Tayfun Talipoğlu’nun adı Çankaya Belediyesi’nce yeni yapılan parklardan birine veriliyor.

Çankaya Belediyesi, yapımı süren yeni parklarından birine Tayfun Talipoğlu’nun adını verme kararı aldı. 21 Mart 2017 tarihinde, 55 yaşındayken hayata veda eden Talipoğlu’nun adı Sancak Mahallesi’nde yaşayacak.

 

TAYFUN TALİPOĞLU ADI ÇANKAYA’DA YAŞAYACAK

Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamını daha sonra birçok televizyon kanalında sürdüren ve “Bam Teli – Bir Yol Hikayesi” adlı programıyla hafızalara kazınan Tayfun Talipoğlu, çok sayıda ödül ile meslek yaşamını taçlandırdı. Siyasetten spora, bilimden sanata kadar birçok alanda topluma mal olmuş değerlerinin isimlerini parklarında ve tesislerinde yaşatan Çankaya Belediyesi, ünlü gazeteci Tayfun Talipoğlu’nun adını da yeni bir parkına veriyor.

 

ALPER TAŞDELEN: “ANISINI YAŞATACAĞIZ”

“Çok değerli bir gazeteciyi, iyi bir insanı kaybettik” diyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Maalesef Tayfun Talipoğlu çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Gazetecilik ve televizyonculuk mesleğine önemli katkıları olan Tayfun Talipoğlu’nun adını yeni yaptığımız bir parkımıza vermeye karar verdik. Anısını yaşatacağız” şeklinde konuştu.

 

AÇILIŞI MAYIS’TA YAPILACAK

Spor Toto Teşkilatı ile işbirliği içinde yapılan spor temalı yeni park, 4 bin 325 metrekare alanı ve 2 bin 500 metrekare yeşil dokusuyla dikkat çekiyor. Park, koşu yolu, fitness alanı, basketbol ve voleybol sahaları ile spor yapmak isteyenlere önemli olanaklar sağlarken, çocuk oyun alanı ve oturma grupları da bölge halkına huzurlu bir ortam sağlayacak. Sancak Mahallesi’nde, Tiflis Caddesi ile 516. kesişiminde bulunan yeni park, çalışmaların tamamlanmasının ardından Mayıs ayında törenle halkın hizmetine sunulacak.    

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