Çankaya Belediyesi, yarı olimpik yüzme havuzlarından ikincisinin temelini Çiğdem Mahallesi'nde attı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Her bir kuruşumuzu halkımız için harcıyoruz. 3 yıldır tek bir kuruş borç almadığımız gibi 360 milyon lira da borç ödemeyi başardık”

Çankaya'nın ikinci yüzme havuzu Çiğdem Mahallesi 'nde inşa edilecek.

Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak yarı olimpik yüzme havuz larından ikincisinin temeli Çiğdem Mahallesi’nde atıldı. Geçtiğimiz aylarda Birlik Mahallesi’nde temeli atılan ilk yüzme havuzunun ardından Çiğdem Mahallesi 1549. Cadde üzerinde yapılacak ikinci yüzme havuzunun temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TAŞDELEN: “HER BİR KURUŞUMUZU HALKIMIZ İÇİN HARCIYORUZ”

Törende Çankaya’nın en kıymetli arsalarından birisini daha halka kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ; “Çankaya tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. Her bir kuruşumuzu halkımız için harcıyoruz” dedi. Bütün yatırımların borç almadan yapıldığının altını çizen Taşdelen; “3 yıldır tek bir kuruş borç almadığımız gibi 360 milyon lira da borç ödemeyi başardık” diye konuştu.

ALPER TAŞDELEN: “ÇOK ÇALIŞMAYA MECBURUZ”

Çiğdem Yüzme Havuzu ’nun birçok spor olanağını içinde barındıracak komple bir tesis olduğunu da söyleyen Taşdelen, “Çok çalışmaya mecburuz. Çalışacak ve üreteceğiz. Halkımız, sosyal demokratların belediyeleri aslanlar gibi idare ettiğini ve çok güzel hizmetlerde bulunduğunu görecek” dedi. Taşdelen sözlerini; “Çankaya’nın ayrı bir önemi var. Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ilçe. Bizim O’na borcumuz var ve bu borcu ödemenin de en güzel yolu hizmetlerimizle O’na layık olmaktır” şeklinde tamamladı.

BİNGÖL’DEN BELEDİYEYE ÖVGÜ

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de temel atma töreninde kısa bir konuşma yaptı. Bingöl konuşmasına, “Üç yılda bu kadar hizmet üreten Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’in son iki yılda çok daha fazla projeyi hayata geçireceğine inanıyorum. Kendilerini kutluyorum” sözleriyle başladı. Temeli atılan tesislerin Çiğdem Mahallesi’ne ve Çankaya’ya hayırlı olmasını dileyen Bingöl konuşmasını, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na vurgu yaparak sürdürdü. Son yıllarda Atatürk’ün unutturulmaya çalışıldığını belirten Tekin Bingöl; “Bir kez daha gördük ki vatandaşlarımız Atatürk’e ve Cumhuriyete eskisinden daha fazla sahip çıkıyor. İnsanlarımız sel olup Anıtkabir’e gidiyor. Hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz, her geçen gün inancımız ve kararlılığımız artıyor” dedi.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Konuşmaların ardından Alper Taşdelen, Tekin Bingöl, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve mahalle muhtarları, kısa süre sonra tamamlanarak hizmete açılacak tesisin temelini birlikte attı.

Yarı olimpik ölçülerde inşa edilecek Çiğdem Yüzme Havuzu, Çankayalılara spor yapabilmenin yanı sıra sosyal bir alan olarak da hizmet verecek. İçerisinde, 25 metre uzunluğunda 6 kulvarlı kapalı yüzme havuzunun yanı sıra 25 metrekare rehabilite eğlence havuzu da bulunacak. Yoga, aerobik, step ve pilates alanlarına da sahip olacak tesis, günün stresini atmak ve spor yapmak isteyen Çankayalı vatandaşların ikinci adresi olacak.