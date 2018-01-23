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Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları, sanatla tanıştırıyor

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Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocukları, sanatla tanıştırıyor
Çankaya Evleri’ne devam eden çocuklar, Ahşap Oyuncak, Cam ve Baskı Atölyelerinde yaratıcılıklarını geliştiriyor.

Bademlidere Ahşap Oyuncak Atölyesinde, eğitmenler eşliğinde çocuklar için tasarlanmış torna makinesi, matkap ve kıl testere gibi araçlarla topaç yapan çocuklar, kendi oyuncaklarını üretiyor. Çocuklar, şekil verdikleri ahşabı diledikleri renk ve desenlerle süslüyor.

 

CAMIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Flameart Glass Cam Sanatları Atölyesi’nde, cam ve teknikleri hakkında bilgi alan çocuklar, cam boncuk uygulamasıyla, camın nasıl sıvı hale geldiğini ve soğuduğunda tekrar nasıl katılaştığını gözlemleyerek camın büyülü dünyasına yolculuk yapıyor. Cam biçimlendirmesiyle el becerilerini geliştiren çocuklar, cam pano tasarlamanın da keyfini yaşıyor. Tosca Baskı Atölyesinde ise diledikleri desenleri kağıtlara çizen çocuklar, boyama yaptıktan sonra bez çantalara baskı yapıyor.

Yarıyıl tatili boyunca sürecek atölyelere devam edecek çocuklar, kendi oyuncaklarını ve çantalarını üretmenin mutluluğunu yaşayacak. 

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