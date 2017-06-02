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Çankaya Belediyesi, Yaz Spor Okulu kayıtlarını başlatıyor

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Çankaya Belediyesi, Yaz Spor Okulu kayıtlarını başlatıyor
Çankaya Belediyesi, 7-14 yaş arası çocukları, okulların yaz tatiline girmesinin ardından kayıtların başlayacağı Yaz Spor Okulu’na davet ediyor.

Çankaya Belediyesi, özellikle yaz tatilini Ankara’da geçirecek çocukların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla Yaz Spor Okulu kayıtlarını başlatıyor. Kayıtlar, 11-22 Haziran tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı avlusunda alınacak. Kayıt başvurusunda; sağlık raporu, nüfus cüzdanı ve bir adet fotoğrafın yeterli olacak.

Çocukların eğlenceli bir yaz tatili geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocuklara, Yaz Spor Okulu’na katılmaları konusunda çağrıda bulundu. Sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine önemli katkıda bulunacağını vurgulayan Taşdelen, Çankaya Evlerinde etüt derslerine katılan çocuklar için de yaz doğa kampı düzenleyeceklerini söyledi. Taşdelen, Yaz Spor Okulu’ndaki aktivitelerin deneyimli ve uzman çalıştırıcılar tarafından yapılacağını da sözlerine ekledi.

 

DERSLER 28 HAZİRAN’DA

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçeceği tamamı ücretsiz dersler, 7-14 yaş aralığına açık olarak düzenleniyor. Branşlarında uzman antrenörlerin Çankaya Belediyesi kültür, sanat ve spor merkezlerinde vereceği dersler arasında, futbol, basketbol, voleybol, tenis, aikido, satranç ve yüzme branşları yer alıyor.

Öğrencilerin, Çankaya Belediyesi araçlarıyla ücretsiz olarak taşınacağı dersler, 28 Haziran- 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

 

KARNEDEN SONRA ŞENLİK  

Çankaya Belediyesi, bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakan çocuklar için, Çubuk 2 Barajı’nda karne şenliği de düzenliyor. Belediye araçlarıyla taşınacak çocuklar, 10 Haziran’da 08.00-18.30 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte gün boyu arkadaşlarıyla birlikte doğayla baş başa olacak.

500 çocuğun yer alacağı şenlikte, piknik ve doğa yürüyüşünün yanı sıra, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle doya doya eğlenecek çocuklar, yaz tatiline “merhaba” diyecek. Karne şenliğine katılmak isteyen çocuklar için başvurular, semtlerdeki Çankaya Evlerinde yapılabilecek.

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