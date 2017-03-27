Çankaya Belediyesi Yeni 4 Çankaya Evi'ni Başkentlilerin hizmetine sunacak

Çankaya Belediyesi, semt sakinlerinin sosyal ve kültürel yaşama katılımını sağlamak amacıyla hizmet verdiği Çankaya Evlerine yenilerini ekliyor.

Var olan Çankaya Evleri ile 13 binden fazla vatandaşa hizmet veren Çankaya Belediyesi, Esat’ta, Bilkent’te, Oran’da ve 100. Yıl’da açılacak dört Çankaya Evi ile daha çok Ankaralıya ulaşacak.

Çankaya Belediyesi, semt sakinlerinin hobi ve meslek edinme kurslarına kolayca ulaşması amacıyla hizmet verdiği Çankaya Evleri’ne yenilerini ekliyor.

Halihazırda 22 Çankaya Evi ile 13 bini aşkın vatandaşa hizmet veren belediye, kısa süre içinde Bilkent Üniversiteler Mahallesi’nde açılacak ve Muhsin Ertuğrul Mahallesi’nde temeli atılacak Çankaya Evleri ile daha çok Ankaralıya ulaşacak. Belediye, 2016 yılının son üç ayındaki yatırım programı kapsamında temelini attığı Oran Çankaya Evi ve 100. Yıl Çankaya Evleri ile birlikte 2017’de Çankaya Evlerinin sayısını 26’ya çıkarmış olacak. Belediye, 26 Çankaya Evi’nde 20 bin kişiye hizmet vermeyi hedefliyor.

“BURASI SİZİN EVİNİZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21.yüzyılın halkevleri diye nitelendirdiği Çankaya Evleri, özellikle semtlerde kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bölge sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Halkın kişisel ilgilerini geliştirebileceği, meslek edinme için düzenlenen kurslara katılabileceği Çankaya Evlerinin önemli bir fırsat ve hizmet sunduğunu dile getiren Alper Taşdelen, “Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalarına aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık, gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık. Daha büyük kapasitede planladığımız yeni Çankaya Evlerimiz de hizmete girdiğinde 20 bin Çankayalıya bu hizmetleri sunmuş olacağız” diye konuştu. Tüm Çankayalıların, Çankaya Evlerinden kolaylıkla ve ücretsiz yararlanabildiğini de sözlerine ekleyen Taşdelen, “Burası sizin eviniz” dedi.

HER YAŞIN EVİ

Resim, dikiş, yabancı dil, bilgisayar gibi hobiden meslek edindirmeye kadar yaklaşık 100 farklı dalda hizmet verilen Çankaya Evleri’nde vatandaşların sosyalleşmesine de olanak sağlanıyor.

‘Masal ve Oyun Odaları’nda çocukların eğlenerek öğrendiği, etüt merkezlerinde öğrencilerin ders çalışabildiği Çankaya Evleri’nde, yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri yer alıyor.

“Kadın Hakları”, “Anne Çocuk-İlişkileri”, “Aile İçi Eğitim”, “Kadın Sağlığı”, “Tüketici Hakları” gibi çeşitli konularda seminerlerin düzenlendiği Çankaya Evleri’nde, yabancı uyruklu vatandaşlara Türkçe eğitimi de veriliyor.

Semtlerde bulunan Çankaya Evleri’ne ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ve 458 89 00 numaralı telefondan alınabiliyor.