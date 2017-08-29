Çankaya Belediyesi yeni yaptığı parklarına şimdi de “Kurtuluş Savaşı Parkı”nı ekledi

Tören alanı, anıt heykeli, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan rölyefleri ve Türk Bayrağı’yla dikkat çekecek yeni park, Anadolu’nun Kurtuluş Mücadelesi’ni yeni nesillere aktaracak.

Birbiri ardına açılışı yapılan parkların yanı sıra birçok yeni parkın yapımını sürdüren Çankaya Belediyesi, özel temalı “ Kurtuluş Savaşı Parkı ”nda çalışmalara hız verdi. Yeni park , Kurtuluş Savaşı’nda atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatan rölyefler ve Kurtuluş Savaşı Anıtı ile Ankara’nın en dikkat çeken temalı parklarından olacak.

ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ

Ana girişinde bulunan 320 metrekarelik tören alanıyla ziyaretçileri karşılayacak park, Kurtuluş Savaşı’nı betimleyen anıtıyla dikkat çekecek. Tören alanının etrafını saran duvarlar bağımsızlık savaşının anılarını rölyeflerle görsel olarak ziyaretçilere sunacak. Göndere çekilmiş Türk Bayrağı ile tamamlanacak tören alanı Kurtuluş Savaşı’nı yeni nesillere anlatan açık hava müzesi görünümüne sahip olacak.

TEMELİ MAYIS AYINDA ATILMIŞTI

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in seçimler öncesinde verdiği sözlerden birisi olan Kurtuluş Savaşı Parkı’nın temeli Mayıs ayında atılmıştı. Taşdelen, temel atma töreninde “Seçim broşüründe Kurtuluş Savaşı’nı betimleyecek ve içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtının olacağı bir Kurtuluş Savaşı Parkı yapma sözü vermiştik. Parkımızın temelini atarak aynı zamanda sözümüzü tutmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

ALPER TAŞDELEN: “GENÇLERİMİZ GEÇMİŞİ ÖĞRENECEK VE SAHİPLENECEKLER”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kurtuluş Savaşı Parkı’nın özel bir park olarak tasarlandığını belirterek, Atatürk’ü ve bağımsızlık mücadelesini yeni nesillere en iyi şekilde anlatabilmenin önemli bir görev olduğunu vurguladı. Taşdelen; “Bu ülkenin bağımsızlık mücadelesi kolay olmadı. Destan yazan atalarımızı ve verilen büyük mücadeleyi bu parkımızla yeni nesillere anlatmaya çalışacağız. Bundan sonra öğrencilerimiz, gençlerimiz ve bütün yurttaşlarımız Kurtuluş Savaşı Parkımızda geçmişi öğrenecek ve sahipleneceklerdir” dedi.

TAŞDELEN: “ATATÜRK’E VE ATALARIMIZA LAYIK OLABİLİRSEK NE MUTLU BİZE”

Çankaya’nın, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ’nin merkezi olduğunu, bu ulusal mücadeleye yaraşır bir anıt yapmanın, bağımsızlık ve mücadele duygusunun yaşatılmasının tarihi sorumluluğunu taşıdıklarını sözlerine ekleyen Taşdelen; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve canlarını hiçe sayarak bu topraklara bağımsızlığı getiren atalarımıza layık olabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

ALANLA BÜTÜNLEŞİK TASARIMLARDAN OLUŞUYOR

Toplam alanı 4 bin 144 metrekare olan park, 2 bin 108 metrekare yeşil alana sahip olacak. Yaklaşık 2 bin bitki ve çiçekle süslenecek Kurtuluş Savaşı Parkı’nın, oturma birimleri, aydınlatma elemanları gibi tüm donatıları da alanla bütünleşik tasarımlardan oluşuyor. Çayyolu Mahallesi 2677. Cadde ile 2673. Sokak ların kesişiminde bulunacak parkın çocuk oyun alanı ve koşu yolu da olacak.