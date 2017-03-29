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Çankaya Belediyesi yeni yaptığı parklarına şimdi de “Kurtuluş Savaşı Parkı”nı ekliyor

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Çankaya Belediyesi yeni yaptığı parklarına şimdi de “Kurtuluş Savaşı Parkı”nı ekliyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve canlarını hiçe sayarak bu topraklara bağımsızlığı getiren atalarımıza layık olabilirsek ne mutlu bize”..

Çankaya Belediyesi yeni yaptığı parklarına şimdi de “Kurtuluş Savaşı Parkı”nı ekliyor. Tören alanı, anıt heykeli, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan rölyefleri ve Türk Bayrağı’yla dikkat çekecek yeni park, Anadolu’nun kurtuluş mücadelesini yeni nesillere aktaracak.

 

Çankaya Belediyesi, yeni park çalışmalarını ardı ardına başlatıyor. Açılışa hazır hale gelen parkların yanı sıra yapımı devam eden birçok parkı bulunan Çankaya Belediyesi, şimdi de özel temalı bir park için kolları sıvadı. Kurtuluş Savaşı’nda atalarımızın verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatan rölyeflerin ve anıtın bunulacağı Kurtuluş Savaşı Parkı’nın temeli Mayıs ayında atılıyor.   

 

TAŞDELEN: “ATATÜRK’E VE KURTULUŞ MÜCADELESİNİ VEREN ATALARIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kurtuluş Savaşı Parkı’nın özel bir park olarak tasarlandığını belirterek, Atatürk’ü ve bağımsızlık mücadelesini yeni nesillere en iyi şekilde anlatabilmenin önemli bir görev olduğunu vurguladı. Taşdelen; “Bu ülkenin bağımsızlık mücadelesi kolay olmadı. Destan yazan atalarımızı ve verilen büyük mücadeleyi bu parkımızla bir nebze olsun anlatmaya çalışacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve canlarını hiçe sayarak bu topraklara bağımsızlığı getiren atalarımıza layık olabilirsek ne mutlu bize” ifadelerinde bulundu.  

 

ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ

Ana girişinde bulunan 320 metrekarelik tören alanıyla ziyaretçileri karşılayacak park, Kurtuluş Savaşı’nı betimleyen anıtıyla dikkat çekecek. Tören alanının etrafını saran duvarlar, bağımsızlık savaşının anılarını rölyeflerle görsel olarak ziyaretçilere sunacak. Göndere çekilmiş Türk Bayrağı ile tamamlanacak tören alanı, adeta Kurtuluş Savaşı’nı yeni nesillere anlatan açık hava müzesi gibi bir görünüme sahip olacak.   

 

MAYIS’TA TEMELİ ATILACAK

Toplam alanı 4 bin 144 metrekare olan park, 2 bin 108 metrekare yeşil alana sahip. Yaklaşık iki bin bitki ve çiçekle süslenecek Kurtuluş Savaşı Parkı’nın, oturma birimleri, aydınlatma elemanları gibi tüm donatıları da alanla bütünleşik tasarımlardan oluşacak. Çayyolu Mahallesi 2677. Cadde ile 2673. Sokakların kesişiminde bulunacak parkın, çocuk oyun alanı ve koşu yolu da olacak.

Temeli Mayıs ayında atılacak Kurtuluş Savaşı Parkı, yıl içinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.      

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