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Çankaya Belediyesi, yenilediği Cebeci Pazaryeri’ni Başkentlinin hizmetine açtı

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Çankaya Belediyesi, yenilediği Cebeci Pazaryeri’ni Başkentlinin hizmetine açtı
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Seçimlerden önce verdiğimiz sözleri Cebeci'de de tutuyoruz. Cebeci'de Çankaya Evi açtık, kreş tamamlanmak üzere. Kaldırım asfalt çalışmaları yaptık, pazar yerini yeniledik"

Çankaya Belediyesi, yenilediği Cebeci Pazaryeri’ni Ankaralıların hizmetine açtı. 50 yılı aşkın süredir pazaryeri olarak hizmet veren alan, kent meydanı olarak da kullanılabilecek. 100 pazarcının satış yapabileceği genişlikteki alanda yer alan çocuk oyun grubu, basketbol sahası ve yeşil alan, semt sakinlerinin alışverişin yanı sıra spor yapabilmesine, çocuklarıyla zaman geçirebilmesine de olanak sağlayacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Çankaya Grup Başkan Vekili Bülent Ateşoğulları, Belediye Meclis Üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları, muhtarlar, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı.

 

SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seçimlerden önce verdiği sözleri Cebeci'de de tuttuğunu belirterek, “Cebeci'de Çankaya Evi açacağımızı söylemiştim, açtık. Kreş yapacağımızı söylemiştim, Çamlıtepe'de bitmek üzere olan kreşi önümüzdeki ay açacağız. Kaldırım asfalt sorununu çözeceğimizi söylemiştim, bize ait olan tüm sokak ve kaldırımları yeniledik. Pazaryeri'nden esnaf da vatandaş da şikayetçiydi, yeniledik” dedi.

Taşdelen, kısa bir süre önce Yüzüncü Yıl Pazar Yeri'ni yenilediklerini ifade ederek, Esat'ta ve Mürsel Uluç'ta da benzer çalışmalar yaparak, halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

 

EN BÜYÜK YATIRIM DÖNEMİNDEYİZ”

Çankaya'nın en büyük yatırım dönemini yaşadığını belirten Taşdelen, “Kreşler, Çankaya Evleri, parklar, pazaryerleri, kültür merkezleri hızla yükseliyor. Çünkü biz halkımız için, Mustafa Kemal Atatürk'e layık olabilmek için çalışıyoruz. Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu herkese gösteriyoruz. Doların değil ağacın yeşilini sevdiğimiz için tüm kaynaklarımızı kamu yararına sunuyoruz” diye konuştu.

 

İHTİYAÇLARI PROJELERLE KARŞILIYOR

Törende yer alan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli Başkan Taşdelen'e Çankayalının ihtiyaçları doğrultusunda ürettiği projeleri hayata geçirdiği için teşekkür etti. Vatandaşlar ve esnafla bol bol sohbetetme imlanı bulan Başkan Taşdelen'e, Çankaya Pazar Esnafları adına Metin Tepeli ve semt muhtarı Yılmaz Çetin de teşekkür çiçekleri sundu.

Esnafın ve semt sakinlerinin davul zurna eşliğinde halay çektiği törende, Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Hoytur’un gösterisi büyük beğeni topladı.  

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