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Çankaya Belediyesi Yıldız Yerleşkesinde yer alan atölyelerde üretilen malzemeler birçok alanda Çankayalıların kullanımına sunuluyor

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Çankaya Belediyesi Yıldız Yerleşkesinde yer alan atölyelerde üretilen malzemeler birçok alanda Çankayalıların kullanımına sunuluyor
Üretim merkezleri ile fabrikayı andıran atölyelerde işçilerin elinde hayat bulan malzemeler Çankaya Evlerinden Muhtarlıklara, okullardan kreşlere kadar birçok yerde kullanılıyor.

Kendi ürettiği malzemelerle Çankayalıların ihtiyaçlarını karşılama yoluna giden Çankaya Belediyesi, marangoz atölyesinin yanı sıra kaynak, cam, döşeme, boya ve mobilya birimlerinden oluşan üretim merkezleriyle adeta bir fabrikayı andırıyor.

Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Binası içerisinde yer alan marangoz atölyesinde hızar, freze, zımpara makinesi ile belediyeye bağlı birimlerin kapı, pencere, masa yapım işleri gerçekleştiriliyor. Dışarıdan satın almak yerine kendi işçisi ve atölyesinde üretim gerçekleştiren Çankaya Belediyesi birimleri dışında vatandaşların ortak kullanım alanlarında da seri üretimlere devam ediyor.  

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