Çankaya Belediyesi Yıldız Yerleşkesinde yer alan atölyelerde üretilen malzemeler birçok alanda Çankayalıların kullanımına sunuluyor

Üretim merkezleri ile fabrikayı andıran atölyelerde işçilerin elinde hayat bulan malzemeler Çankaya Evlerinden Muhtarlıklara, okullardan kreşlere kadar birçok yerde kullanılıyor.

Kendi ürettiği malzemelerle Çankayalıların ihtiyaçlarını karşılama yoluna giden Çankaya Belediyesi, marangoz atölyesinin yanı sıra kaynak, cam, döşeme, boya ve mobilya birimlerinden oluşan üretim merkezleriyle adeta bir fabrikayı andırıyor.