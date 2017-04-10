Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 300 çocuk ve ailesini Kırmızı Şapkalı Kurt oyunu ile ağırladı

Çankaya Evleri ve 4 köyden servislerle Yılmaz Güney Sahnesi’ne gelen çocuklar, hafta sonunu sanatsal aktivite ile geçirdiler.

Çankaya Belediyesi, çocukları sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) sergilediği Kırmızılı Şapkalı Kurt adlı oyuna farklı semtlerde yer alan Çankaya Evleri ve 4 köyden çocukları servisle getiren Çankaya Belediyesi, 300 çocuk ve ailesine sanat dolu, keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Her kuşaktan insanın hafızasında yer eden masallardan Kırmızı Başlıklı Kız’ı farklı bir bakışla yeniden yorumlayan Hakan Güven’in yazıp yönettiği Kırmızı Şapkalı Kurt, çocukları olduğu kadar anne babaları da düşündürüp güldürdü. AST’ın genç kadrosunda yer alan Erdem Ulusal, Çağlar Deniz, Gökçen Cavga, Nalan Güreş, Velican Demirel, Melikcan Sapan, Fatih Serdar Öncü, Sezen Zülbahar, Seçil Çetin’in sahne aldığı Kırmızı Şapkalı Kurt, günümüzden örneklerle çocuklara doğa sevgisi, kardeşlik ve dayanışmayı da öğretiyor.

Ormandaki canlıları kendi çıkarları için yok etmeye çalışan kötü yürekli kurt çetesine karşı kuzular ve Kırmızı Şapkalı Kız’ın dayanışmasının zaferini sergileyen oyun, izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi.