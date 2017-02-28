​Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ‘Aşka Dönen Pervaneler’e ev sahipliği yaptı

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ‘Aşka Dönen Pervaneler’ projesi kapsamında bağlama sanatçısı Cem Özer’i sanatseverlerle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ‘Aşka Dönen Pervaneler’ projesi kapsamında bağlama sanatçısı Cem Özer’in Tokat Zileli aşık Sadık Doğanay türkülerini seslendirdiği etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bir aşık üzerinden okumalar ve araştırmalar yaparak kıyıda köşede kalmış hak ettiği değeri görememiş aşıklara vefa örneği gösterilmesi planlanan proje kapsamında ilk dinletiyi memleketlisi Sadık Doğanay’ın eserleriyle gerçekleştiren Cem Özer, dinletilerin aylık periyotlar halinde devam edeceğini söyledi.

Müzik kariyerini 2006 yılından bu yana Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu ile sürdüren Özer, 300’e yakın bestesi 800’e yakın repertuarı bulunan Sadık Doğanay’a hak ettiği değeri hiç olmazsa öldükten sonra vermenin gururunu yaşadığını belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi bölümünde Zileli Aşık Sadık Doğanay’ın Hayatı, Sanatı ve Sanatçı Kişiliği adlı tez çalışmasıyla tamamlayan Özer; repertuarları arasında ‘El vurup yaremi incitme tabip’ ve ‘Nasıl yar diyeyim ben böyle yare’ gibi 14 parçalık Sadık Doğanay dinletisi ile izleyenler keyifli bir gece yaşattı.