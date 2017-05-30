Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Nazım Hikmet’in 54. Ölüm yıl dönümünde Yaşamaya Dair 2002-2017 etkinliğini düzenleyecek

Çankaya Belediyesi, 54. Ölüm yıldönümünde büyük usta Nazım Hikmet’i anmaktan, Suriyeli, Iraklı ve Türk gençlerden oluşan..

Çankaya Belediyesi, 54. Ölüm yıldönümünde büyük usta Nazım Hikmet ’i anmaktan, Suriyeli, Iraklı ve Türk gençlerden oluşan “Bizim Koro” konserine; kitap bağışıyla bilet alınacak “Aşk Dersleri” tiyatro oyunundan, Kolektif İstanbul konserine kadar dolu dolu yeni bir aya hazır.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi , büyük usta Nazım Hikmet’in 54. Ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran’da “Yaşamaya Dair 2002-2017” etkinliğini Ankaralılarla buluşturacak. 18.00’de başlayacak etkinlikte, usta tiyatrocu Tamer Levent ile besteci Ali Aykaç, şiirleri aracılığıyla ozanın biyografik portresini çizecek.

Yılmaz Güney Sahnesi, 9 Haziran 19.00’da ise Ozan Der Halk Müziği Korosu’nu dinleyicisiyle buluşturacak. Konserde, Alevi Bektaşi kültürünün parçası olan halk ozanlarının deyişleri eşliğinde semah gösterisi de yapılacak. Yılmaz Güney’de, 23 Haziran 19.00’da Tiyatro Yolcuları’nın “Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?” oyunu ise Altı Nokta Körler Derneği yararına oynanacak. Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Sedat Atamtürk’ün yönettiği oyun görme engellilere ve ailelerine ücretsiz olacak.

1 BİLET KARŞILIĞINDA 3 KİTAP

Çankaya Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevleri’nin resim ve seramik sergisinin 5 Haziran’a kadar görülebileceği Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), 10 Haziran 19.30’da “Aşk Dersleri” oyununu izleyicisiyle buluşturacak. Oyun, köy çocuklarına ve Can Yücel Parkı Oğuz Tansel Kütüphanesi’ne ulaştırmak üzere 1 bilet karşılığında 3 kitap bağışıyla sahnelenecek. ÇSM, 13 Haziran 18.00’de ev sahipliği yapacağı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Aydınlık Hayatlara Dokunuş” konseriyle de “Anadolu’da Bir Kızım Var” programındaki öğrencilere burs katkısı sağlayacak.

ÇSM, 20 Haziran 18.30’da 35 Suriye ve Iraklı genç ile 20 Türk gencinin bir araya gelmesiyle oluşan “Bizim Koro”’nun konserine ev sahipliği yapacak. Koro, Dünya Mülteciler Günü’nde hem Türk, hem Arap hem de Batı müzik kültüründen parçalar seslendirecek.

Galeri Çankaya ise 1-10 Haziran tarihleri arasında, “Dünya Çevre Günü” kapsamında çevre konulu çalışmalarla “Kınkanatlılar” sergisine, 13-21 Haziran tarihleri arasında ise Çankaya Belediyesi Etüt Merkezlerindeki öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resim, seramik ve heykel çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Kuğulupark, 21 Haziran 20.30’da Kolektif İstanbul Konseri’ni Ankaralılarla buluşturacak. Balkan müziğini geleneksel Anadolu ezgileri ile birleştiren Kolektif İstanbul, modern pop, funk ve caz soundlarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.